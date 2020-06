La Justicia colombiana citó como testigo al presidente Iván Duque por un caso de corrupción electoral

La investigación es contra el senador Arturo Char Chaljub, a quien la Corte citó para escuchar en versión libre el próximo 7 de julio por videoconferencia

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia solicitó el testimonio juramentado como testigo del presidente del país, Iván Duque, en el marco de la investigación por presunta corrupción electoral y por la fuga de la ex congresista Aida Merlano.

La investigación es contra el senador Arturo Char Chaljub, a quien la Corte citó para escuchar en versión libre el próximo 7 de julio por videoconferencia, informó la emisora colombiana RCN.

Además se escucharán los testimonios del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras; el ex senador Julio Gerlein; el ex fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el empresario Fuad Char, entre otros.

El alto tribunal también escuchará a Rafael Antonio Rocha Salcedo y Evelyn Carolina Díaz de quienes se dice trabajaron en la sede de campaña de Merlano en Barranquilla, conocida como la Casa Blanca. En la lista de testigos también se encuentran Francisco Rafael Palencia Borrero, presunto integrante de la organización de compra de votos; y Lilibeth Llinás Delgado, entonces candidata a la Cámara de Representantes por el departamento del Atlántico.

El año pasado, la Corte Suprema condenó a Merlano a 15 años de prisión por delitos electorales. En dicha sentencia compulsó copias a la Fiscalía para que se investigara al empresario Julio Gerlein por delitos relacionados a la compra de votos.

La Corte además compulsó copias ante la Sala de Instrucción para abrir investigación contra el senador Arturo Char, el entonces representante a la Cámara y hoy senador Laureano Augusto Acuña Díaz, la diputada Margarita Ballén, los concejales Aissar Castro, Vicente Támara, Juan Carlos Zamora, Jorge Rangel y Adalberto Llinás.

Merlano se encuentra detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional de Venezuela desde el pasado 30 de enero y desde entonces ha realizado varias declaraciones relacionadas con actos de corrupción electoral en el departamento del Atlántico.

Está siendo procesada en Venezuela por delitos de usurpación de identidad, uso de documento falso y asociación para delinquir, pero se ha comprometido a entregar información a cambio de asilo político para ella y su familia.

