Magisterio rechaza el reglamento de educación virtual aprobado por el Ministerio de Educación

Ericka Bráñez, dirigente del magisterio en Santa Cruz, informó que rechazan la aplicación del reglamento para la educación virtual, que fue lanzado el pasado 6 de junio por el Ministerio de Educación ya que no contempla la propuesta realizada por este sector y no toma en cuenta aspectos como el presupuesto que debe garantizar que todos los alumnos estén en las mismas condiciones de recibir clases en línea. Señaló que no se oponen a esta modalidad educativa, pero que debe haber coordinación directa con los actores directos del proceso.

Ministerio de Educación busca convenio con telefónicas para la implementación de clases virtuales

Bráñez además aclaró que el “bono fusionado” anunciado por el Gobierno el sábado pasado no es ningún beneficio nuevo ya que existía se trata de una conquista social lograda hace muchos años por este sector.

Fuente: Unitel

