Medios alineados al MAS desinforman en redes sociales sobre recursos para atender emergencia

Según datos oficiales estatales, los recursos de algunas donaciones y créditos registrados desde marzo no pueden ser utilizados para atender la emergencia por la pandemia, porque están destinados a atender otros sectores; mientras que algunos préstamos se encuentran frenados en el Legislativo y el dinero no puede ser desembolsado.

En el caso de las donaciones, Bolivia recibió 5 millones de euros de la Unión Europea (UE), sin embargo, contrario a lo que se reseña en redes, esos recursos fueron para un programa de desarrollo agropecuario y no para atender la emergencia.

Falsamente se publica que el Estado recibió una donación de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), de 19.700.000 bolivianos (2.830.459 dólares) y otro donativo de Estados Unidos, de 750.000 dólares, pero no pueden ser registrados por tratarse de una entidad privada y ser un desembolso directo, respectivamente.

Las únicas donaciones entregadas para atender la emergencia y traspasadas al Ministerio de Salud fueron del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), de 400.000 dólares; del Banco de Desarrollo (Fonplata), de 200.000 dólares; y un tercero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que equivale a 498.656 dólares, que se recibió en material y equipos médicos.

También se registraron donativos de Francia, de 39.000 dólares y del Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania (KfW), de 287.356 dólares, el primero para mantenimiento de equipos del Centro Nacional de Enfermedades Tropicales (Cenetrop) y el otro para la Policía Nacional.

En el caso de los créditos también se le miente a la población, porque varios de esos recursos no se concretaron debido a la falta de aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya mayoría parlamentaria le pertenece al MAS.

Se advierte que el Ejecutivo supuestamente recibió un crédito de la CAF, de 50 millones de dólares y del Fondo Monetario Internacional (FMI), de 320 millones de dólares, sin embargo, ambos jamás fueron ejecutados porque continúan en trámite de aprobación en el Órgano Legislativo; igual que un préstamo del Banco Mundial, de 254,3 millones de dólares, que serán destinados al pago de bonos sociales para poblaciones vulnerables afectadas por el COVID.

El crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de 82 millones de dólares, fue gestionado en 2018 y reorientado para atender la emergencia, pero aún se encuentra en ejecución; al igual que un préstamo del Banco Mundial, de 170 millones de dólares.

El Banco Central de Bolivia (BCB) también realizó un crédito de 7.000 millones de bolivianos, de los cuales 3.476 millones de bolivianos fueron inyectados al sistema financiero para incrementar la liquidez de Entidades de Intermediación Financiera (EIF), «por lo que no tiene relación con la atención a la pandemia».

En ese marco, la información que circula con fines políticos en redes sociales es falsa e incorrecta, porque no todos los recursos fueron gestionados este año, ni pueden ser usados para atender la emergencia sanitaria, porque no fueron desembolsados para ese fin; además de algunos préstamos que no pueden ser ejecutados por estar paralizados en el Legislativo.