La todavía ministra de Comunicación, Isabel Fernández, aseguró este viernes que encontró a “mucha gente” en el despacho que acaba de fusionarse con el Ministerio de la Presidencia, además, con sueldos elevados, y anunció que el viceministerio del área se quedará con la “gente que se necesita” para hacer sólo trabajo de comunicación.

“Cuando llegué al despacho (de Comunicación) tenía muchas personas trabajando, (pero) simplemente no hacían nada y estaban todo el día sin hacer ninguna función, les hemos mandado a cumplir tareas a otros lados y les dimos funciones que les permitan justificar su presencia en el Ministerio de Comunicación”, sostuvo Fernández en declaraciones a radio Panamericana.

Afirmó que durante la cuarentena total, una mayoría de los funcionarios se quedó en sus casas, otros adoptaron trabajar vía teletrabajo y unas 15 personas, dijo, lo hicieron de manera presencial sin parar inclusos los fines de semana.

“Lo que hemos visto es que hay un montón de personas, no han estado trabajando en este tiempo y no por eso han paralizado el trabajo del ministerio de Comunicación; como que no son necesarias”, dijo Fernández al anunciar que “vamos hacer muchos ajustes por ese lado”, cuando se constituya el Viceministerio de Comunicación el miércoles 11 de junio, plazo final para la fusión con el ministerio de la Presidencia, según el Decreto Supremo 4257.

Explicó que hay “mucha gente” en las áreas de planificación, administrativa y jurídica, los que no podrán ser absorbidos por el de la Presidencia porque esta cartera de Estado tiene esas áreas de trabajo y no puede tener duplicidad de funciones.

Insistió que “cuando he llegado las cosas estaban así, demasiados funcionarios sin realmente una función necesaria” y aseguró que “el nivel salarial en las entidades públicas es bastante más elevado que en el privado”.

Fernández afirmó que el personal de Comunicación “no cumplía una función específica, uno viene de un sector (privado), donde se hace de manera precisa y eficiente y (en Comunicación) veías que había un montón de gente que no sabías para qué estaba”.

Recordó que en durante la cuarentena instruyó a Recursos Humanos del ministerio de Comunicación para que eleve un informe de lo que hacían los funcionarios en sus casas. “Se pidió informe a Recursos Humanos de qué hacían (los funcionarios) en sus casas. No se reportó nada. (Eso fue una muestra) de que no eran necesarios para que continúen en el ministerio de Comunicación”, agregó.

La autoridad anunció que se quedará con la gente que se necesaria desde la próxima semana. “La gente que se va a quedar que sea la gente que se necesita, se cumpla la misión, sea lo mejor posible y esté la gente que se necesita”, declaró.

