Ministro de Defensa protagoniza un incidente contra un ciudadano, lo amenaza y luego se disculpa

El ministro de Defensa Luis Fernando López protagonizó este domingo un incidente en la población beniana de San Ramón en contra de un ciudadano a quien le advertía que podría desaparecer en 10 segundos si un militar a quien supuestamente le habría ofendido, reaccionaba. En horas de la tarde la autoridad a través de su red social pidió disculpas al hombre agraviado.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“Esta tarde un teniente que envió a la mitad de su tropa a cuarentena por estar en primera línea y al servicio del pueblo, fue insultado por un ciudadano. Ante este hecho mi reacción no fue la apropiada y no me justifico. Ofrezco a este ciudadano mis sinceras disculpas, lo siento mucho”, escribió en su muro de Facebook.

La autoridad agradeció al pueblo de San Ramón por su apoyo en esta jornada en la que trabajaron arduamente por dar soluciones a todas sus necesidades emergentes del coronavirus en Beni, un departamento fuertemente atacado por la pandemia.

En el intercambio de palabras, López entiende que el ciudadano a lo faltó el respeto al uniformado y lo emplaza a ratificarse en esa actitud, ante lo cual el civil negaba alguna intención de faltar el respeto.

“Yo soy una persona que escucha, pero no permite que le falten el respeto y peor a un uniformado El reacciona (militar) y usted desaparece en 10 segundos, sabe o no”, expresó el ministro López al advertir al ciudadano que no nunca falte el respeto a un uniformado.

En contacto con medios de comunicación el ciudadano de nombre Carlos dijo no tener miedo sino solo a Dios y reveló ser militante de la candidatura presidencial de Jeanine Añez, por lo que asegura estar en democracia donde tiene sus derecho a discrepar.

Fuente: erbol.com.bo