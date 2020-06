Murillo acusa a Evo de hacer “terrorismo” con declaración de que se está “sembrando” coronavirus en el Trópico

Ministro de Gobierno convoca a la población a no seguir a «dirigentes irresponsables» que ponen en riesgo su vida

Santa Cruz, 9 jun (ABI). – El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, instó el martes a la población boliviana a no dejarse llevar por los dirigentes irresponsables que ponen en riesgo su vida en manifestaciones en medio de la pandemia por el coronavirus COVID-19.

«Tenemos que cuidarnos, no dejemos que nos lleven como borregos a la muerte, aprendamos a cuidar nuestras vidas y no sigamos a dirigentes irresponsables, que no les importa nuestras vidas», manifestó.

La autoridad hizo esas declaraciones al momento de recordar las protestas que se registraron en pasadas semanas en contra de la cuarentena en distintos puntos del país, pese a los constantes llamados de las autoridades sobre el riesgo que implicaba realizar aglomeraciones de personas.

«Quiero hacerles recuerdo que hace 30 días más o menos empezaron con conflictos en el Chapare, los dirigentes irresponsables hicieron que se movilice la gente, que salga en masa y hoy estamos recibiendo los resultados de esos dirigentes irresponsables, como Andrónico Rodríguez y Evo Morales, lo mismo ha pasado en Yapacaní (…) y el Beni», señaló.

Asimismo, recordó que hace algunas semanas el propio alcalde de Entre Ríos, Aurelio Rojas, «se burlaba» y hoy está en terapia intensiva en una clínica privada de Cochabamba infectado por COVID-19.

«Por eso les pido a los ciudadanos no escuchen a la gente que solamente quiere beneficiarse para hacer política, salvemos nuestras vidas, cuidémonos, no trabajemos amontonados, no hagamos aglomeraciones, lavémonos las manos», insistió.

Por otro lado, aseguró que el expresidente Morales sigue haciendo terrorismo, después de que en pasadas horas declaró que se encuentra sorprendido por la expansión de la pandemia en el Trópico e incluso dijo que es como «si estuvieran sembrando coronavirus» en esa región.

«Eso es terrorismo, es condenable lo que hace aprovechándose de que mucha gente en el Chapare y otros lugares cree en él, señor Evo Morales está mandando a morir a su gente, eso es irresponsable, yo lo pido por favor no lo haga, no mate gente inocente, eso no es correcto, no es justo, ¿cuántos muertos más quiere para tranquilizarse? Yo le pido que pare y deje de engañar a la gente humilde», apuntó.