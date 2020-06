Murió el comediante Héctor Suárez a los 81 años

Su hijo Héctor Suárez Gomís dio a conocer la noticia en redes

El comediante Héctor Suárez falleció a los 81 años, según informó esta martes su hijo, Héctor Suárez Gomís.

“Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo”, escribió en un mensaje en sus redes.

“Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias!Descanse en paz, Héctor Suárez”, añadió en la publicación.

Suárez Gomís no dio más detalles de la razón detrás del deceso de su padre, aunque desde hace algunos años había presentado serios porblemas de salud relacionados con cáncer.

De hecho, en septiembre de 2019 Suárez Gomís reveló que su padre estaba libre de la enfermedad contra la que luchó y que lo mantuvo en el hospital durante algún tiempo.

“Había un ligero miedo de que el cáncer se hubiera ido al colon, el doctor no encontró absolutamente nada. Temían que el colon pudiera haber estado pegado a la vejiga, pero no”.

“No han pasado ni 24 horas de la cirugía y ya está echando desmadre! Dice que me lleva la delantera en estar incompleto porque yo no tengo pelo, un huevo y él no tiene un riñón, próstata, vejiga, vesícula… ¡Y pelo! No se dejen engañar con los efectos especiales que lo hacen tener una gran mata de pelo. ¡La última vez que sentí tanta felicidad, fue el día que nacieron mis hijos! Te amo, papi”, escribió Gomís en Instagram acerca de la rápida recuperación que había tenido su padre tras una nueva intervención.

La historia de su batalla

En septiembre de 2015 le fue detectado cáncer de vejiga al legendario comediante de Televisa. A consecuencia de ese padecimiento enfermó de anemia, que lo llevó a requerir donadores de sangre.

“El 4 de septiembre del 2015 recibí la que hasta hoy ha sido la llamada más dolorosa de mi vida. En ella mi papá me dijo que tenía cáncer en la vejiga. Sí, el mundo se me vino encima. Esa palabra le dobla las piernas y le aplasta el corazón a cualquiera”, relató el año pasado Suárez Gomís.

En cuatro años el comediante fue sometido a más de diez operaciones y en 2019 tuvieron que extirparle la vejiga y la próstata.

Una leyenda de la comedia

Héctor Suárez nació en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1938 y durante su carrera como actor y comediante protagonizó títulos clásicos de los espectáculos en México como Lagunilla, mi Barrio y El Mil Usos.

Hizo historia en Televisa gracias al programa ¿Qué nos pasa? y años más tarde gozó de gran popularidad con La Cosa y La Cosa en Familia.

Algunos de sus personajes más recordados son el “No Hay”, “Doña Zoyla”, “Tomás” y “El Flanagan”

En una entrevista de 2017 con Adela Micha, Suárez aseguró que él no se consideraba un comediante, si no un actor.

“ Yo no me considero cómico, nunca me he considerado cómico , me lo dicen, no me molesta, lo juro, me tiene sin cuidado, pero yo soy actor, preparado de escuela. Tengo una cantidad de estudios atrás con Jodorowsky, Ancira»

Apenas el pasado 3 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, Héctor Suárez compartió un video de su cuenta de TikTok, en donde debutó en abril.

Fuente: infobae.com