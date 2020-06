Murió Pau Donés, cantante del grupo español Jarabe de Palo

El artista, de 53 años, padecía un cáncer de colón que en 2017 le obligó a dejar la música. En marzo de este año había regresado a la escena musical con un nuevo disco

El cantante y compositor español Pau Donés, vocalista del grupo Jarabe de Palo, murió este martes en Barcelona a los 53 años de edad a consecuencia del cáncer que se le diagnosticó en 2015, contra el que estuvo batallando desde entonces, según ha informado la familia.

En un breve comunicado publicado en las redes sociales, la familia Donés Cirera informó del fallecimiento del músico y mostró su agradecimiento al equipo médico y a todo el personal de los hospitales en los que fue tratado por “todo su trabajo y dedicación durante todo este tiempo”. “Pedimos el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles”, señaló la familia.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

El comunicado publicado en Instagram

Donés nunca ocultó su enfermedad, habló abiertamente de su lucha contra ella y participó en varios conciertos benéficos para la investigación contra el cáncer, antes y después de retirarse de los escenarios, en enero de 2019.

No obstante, Donés anunció el pasado mes de abril, en plena pandemia, su regreso a la música, tras más de un año retirado, y el 27 de mayo Jarabe de Palo publicaba el vídeo de su single “Eso que tú me das”, parte del álbum “Tragas o escupes”, en el que, acompañado por su banda, no ocultaba el desgaste físico de su batalla contra la enfermedad.

En el videoclip de este single aparecía Pau Donés al frente de su banda cantando: “Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía, eres lo mejor que me ha dado la vida”.

“’Eso que tú me das’ es la manera que tengo de agradeceros la generosidad que habéis demostrado conmigo, y que siempre ha sido mucha más de la que realmente me he merecido”, planteó entonces Donés. Y añadió: “Nos gusta mucho pedir y recibir, mucho más que dar, y rara es la vez que damos sin esperar nada a cambio. Lo que me ha pasado últimamente es justo lo contrario, he recibido mucho sin pedir ni esperar nada. Cosas buenas, muy buenas: cariño, afecto, respeto, amor, de gente a la que conocía y de gente a la que no”.

En marzo de este año reapareció en un vídeo cantando en el balcón de su domicilio barcelonés, donde cumplía el confinamiento, el tema “Los ángeles visten de blanco”, en homenaje a lo sanitarios que luchan contra el coronavirus, y en abril lanzó un avance de “Vuelvo”, donde expresaba la necesidad que sentía de regresar al mundo de la música: “Pisar el escenario es lo único en lo que pienso”, decía.

Cantaba en esta canción que abría su nuevo disco: “Vuelvo hoy mientras la inspiración y el cuerpo aguanten, para encontrarme con mi gente y aquí quedarme para siempre. Vuelvo porque de nuevo la música a mi cabeza ha vuelto”.

Fuentes de la discográfica indicaron que la despedida de Pau Donés se hará “en la más estricta intimidad” y que no se celebrará funeral.

Pau Donés es autor de algunos de los grandes éxitos de la música española de las últimas décadas, como “La flaca”, “Depende”, “Humo”, “Grita” o “Bonito”, entre otros temas, que ha plasmado en una docena de álbumes publicados.

En su faceta de compositor, escribió temas que cantaron Celia Cruz (“Dos días en la vida”), Ricky Martin (“Cambia la piel”), Alanis Morisette (“Everything”) o que interpretó a dúo, con Leiva (“Vecina”) y Crissie Hynde (“Cry”).

Fuente: infobae.com