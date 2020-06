No mienta Presidenta ni se lave las manos. Su partido y los viejos políticos estuvieron de acuerdo en fijar fecha para elecciónes. Sus intereses de candidata no le dejan ver que mientras el pueblo sufre no puede haber elecciones. ¡Se lo advertimos, alguna vez escuche! https://t.co/Lpw9QFrI19





Fuente: Luis Fernando Camacho por Luis Fernando Camacho