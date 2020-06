Orlando Araujo: “Siempre he colaborado con los policías aportando información”

El ex policía dijo que jugaba pelota con los policías en funciones y que la Policía siempre supo dónde estaba. Sobre él hay otras dos causas que siguen activa.

“Anteriormente yo era oficial de la Policía y he investigado casos de relevancia. Actualmente, siempre he colaborado con los policías de las diferentes unidades como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Felcn, aportando información. Siempre estuve a disposición de la Policía. También tengo amigos que son de mi promoción y todo eso está en el directorio de mi teléfono celular, todos conocen mi domicilio y tienen mi número”, afirmó Orlando Araujo, a tiempo de protestar por el allanamiento que se realizó en su domicilio, donde estaba junto a su familia y a sus hijos.

“Me hubieran dicho que venga a la Felcn o debieron citarme y no estar allanando mi domicilio, yo hubiese venido, yo no sé nada sobre este caso en el que me están involucrando”, reiteró el ex capitán policial e insistió, ante el juzgador, que todos los agentes lo conocían.

Asimismo Araujo volvió a sorprender y señaló: “No pueden decir que me he escondido, porque he sido policía, tengo un grupo de más de 80 integrantes, me reúno con ellos, juego pelota, o sea no pueden decir que no me pueden encontrar”.

El defensor de Araujo

Por su parte el abogado de Araujo, Óscar Auza, aclaró, de acuerdo con lo transcrito en el acta de la audiencia cautelar, que su defendido se gana la vida en su actividad privada. “Trabaja en su criadero de pollos y en el cultivo y la venta de verduras que produce en su quinta. Además, se dedica también a la venta de vehículos”, aseguró el jurista.

Respecto a los procesos penales que pesan sobre el excapitán de la Policía, Auza aseguró que tiene dos procesos penales. Por uno de ellos todavía está arraigado y debe estampar su huella digital y firmar el libro de asistencia en la Fiscalía, por lo que el abogado precisa que con esto tiene las condiciones para determinar que estaba sometido a un proceso.

Sobre la otra causa abierta en su contra, el abogado indicó que Araujo fue sobreseído en una sentencia, pero que al haber apelado una de las partes del proceso, no se cerró el caso.

“Después de 10 años lo notificaron para ir a juicio en el Tribunal de Sentencia 11. Mi cliente durante 10 años sigue firmando en la Fiscalía, no ha viajado del país y ahí tiene un certificado de antecedentes que está completamente limpio, Araujo no es un peligro para la sociedad”, explicó Auza.

Sobre Araujo recaen sindicaciones como el haber participado, en 2010, en una matanza cerca de San Ramón, donde murieron seis personas (tres serbios y tres bolivianos) y desapareció el presunto narco William Rosales. Para entonces ya había sido dado de baja de la Policía.

En abril de 2008 un grupo de policías recibió cientos de miles de dólares del ciudadano L.A.S., que fue interceptado en el Plan Tres Mil, portando un monto elevado de dinero en su vehículo y quien luego habría contactado a Araujo para recuperar la plata. Los policías acusaron a Araujo de haberlos torturado.

Asimismo, la familia de un vendedor de vehículos lo sindicó, en 2009, de estar implicado en su desaparición.

Para destacar:

JEFE DE AEROPUERTO: Esta prófugo en Brasil, pero plenamente identificado por los investigadores, el director de Aeronáutica Civil de Guayaramerín. La Felcn allanó varios inmuebles en Santa Cruz y tiene fijadas otras acciones. Entre los operativos de la Felcn figuran la toma del aeropuerto de Guayaramerín y el secuestro de al menos tres avionetas.

EN EL PROCESO. Por esta causa están detenidos Peter A. N. W., Antonio A. L. y Clemente M. C. Además guardan detención en México los dos pilotos bolivianos que estaban al mando de la nave.

