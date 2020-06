«Pepillo» Origel respondió a la filtración de su foto junto a otro hombre

El conductor prefirió agradecer al público por el cariño y hacer una broma respecto de la camiseta con la que apareció en la imagen

Aunque dijo que contaría la verdad sobre la foto íntima junto a otro hombre que circuló en Twitter, el presentador Juan José “Pepillo” Origel prefirió no hacer más comentarios sobre el tema.

Este domingo, Origel fue tendencia en Twitter porque se difundió una fotografía en la que lucía una camiseta bastante desgastada y aunque ese fue un motivo que lo convirtió en objeto de memes, lo que más dio de qué hablar fue otro detalle: resulta que en el horno de su cocina se reflejaron las piernas del hombre que le habría tomado la foto, y que solo traía puestos unos calzoncillos.

Las dudas se desataron entonces respecto de quién sería el hombre que acompañaba a «Pepillo».

Pero el popular conductor evitó hacer más referencia al asunto.

“No quiero hablar del caso porque no viene al caso” , dijo a Martha Figueroa, quien acudió a visitarlo el fin de semana, para hacer una especie de versión más corta de su programa Con Permiso.

Origel dijo que sí deseaba agradecer a la gente que le ha escrito y demostrado cariño y solidaridad.

Uno de los memes que inspiró la foto de «Pepillo»

«Cuando la gente te ataca es cuando sientes el cariño y el apoyo. Más de 40 años me avalan, más de 40 años trabajando para ustedes, me dicen cosas tan bonitas», aseguró.

Figueroa entonces le preguntó sobre la camiseta desgastada con la que apareció en la imagen. “¿Por qué duermes en harapos?”.

Origel se dio tiempo de bromear e incluso mostró en el clip la prenda, que ya tiene algunos agujeros.

Otro de los memes

«La voy a rifar porque me la piden para el museo de las celebridades», dijo entre risas. «No se crean, no la puedo rifar porque es mi camiseta».

Luego llegó la pregunta que muchos esperaban: ¿de quién son las piernas que aparecieron en la foto?, pero de nueva cuenta Origel evadió dar una respuesta clara y prefirió bromear:

Pues del pollo, iba a hacer un pollo al horno ¿no vieron las piernitas? así como lo oyen

Hacia el final de la charla, “Pepillo” insistió en que se siente muy agradecido por las muestras de apoyo y el cariño de la gente. “No tengo con qué pagarles, solamente decirles muchas gracias”

Juan José «Pepillo» Origel no reveló quién es el hombre de la foto (IG: juanjoseorigel)

Quedó entonces en el aire la duda sobre la identidad del hombre que fotografió a Origel en la intimidad de su casa y pese a que él mismo había anunciado que contaría la verdad.

“Oigan, quiero decirles una cosa, mañana en la tarde tipo 6 o 7 de la tarde, Martha Figueroa y yo vamos a hacer un pequeñito Con Permiso para contarles -esta no es la camiseta que está circulando- (añadió en relación con la playera que traía puesta en la imagen)”, dijo en relación con el asunto de la foto que ya lo había convertido en tendencia en Twitter.

“Les vamos a contar la historia verdadera de lo que está sucediendo. No hagan caso, les vamos a decir de dónde salió esta historia, todo, de verdad mañana les vamos a contar. Descansen, duérmanse y no salgan”, añadió.

Su retiro

A principios de este año Origel dio de qué hablar al anunciar su retiro del mundo del entretenimiento en México, pero poco después se integró al programa Hoy con una sección.

Origel había anunciado su retiro a principios de año (IG: programahoy)

“Me retiro de los espectáculos. Ya di lo que tenía que dar, ya hice, ya trabajé, me quiero ir a vivir a otro lado. Me ha ido muy bien, he estado encantando de la vida, hice una gente muy querida”, reveló a la misma emisión.

Entonces la productora de Hoy, Magda Rodríguez, le hizo una propuesta que finalmente aceptó.

Origel dijo estar muy contento con su nueva labor y aprovechó para comentar que también seguirá en el programa Con permiso. “Me voy a retirar, pero no de la noche a la mañana”, aclaró.

Fuente: infobae.com