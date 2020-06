Pese al abandono de la Alcaldía, Caquiaviri tiene centro de salud listo para enfrentar al coronavirus

El Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Iván Arias Durán, señaló que el municipio de Caquiaviri está preparado para la atención de posibles casos de COVID- 19 y también se comprometió a ser parte demandante, junto a las autoridades originarias y vecinales, para la destitución del Alcalde Municipal, Bruno Álvarez, por incumplimiento de deberes durante la pandemia del COVID-19.

«Creo que (el centro de salud del Municipio de Caquiaviri) está preparado, pero no basta la buena voluntad sino deben tener los insumos. (…) Ustedes presentaron a diferentes ministerios demandas contra el Alcalde, es mi palabra que esas demandas no van a caer en saco roto (…) nosotros nos vamos a hacer parte contra los abusos, contra éste señor que no atiende a su pueblo que le pide (trabajar) y el hombre se ríe y miente, el hombre está jugando con las expectativas del pueblo», señaló el Ministro.

Arias manifestó que la Fiscalía paceña irá al municipio el próximo lunes. «Prometo hermanos que vamos a salir adelante y que no les vamos a dejar solos», indicó.

El Jiliri Mallku Tayka Marca Axawiri, Emilio Coaquira, la población vecinal y los médicos de Caquiaviri, señalaron que enviaron cartas a diversas autoridades ministeriales, así como al Gobernador de La Paz, Félix Patzi, demandando el cambio del Alcalde por abandono de funciones en plena pandemia del COVID-19.

Luego de un simulacro de caso COVID-19 en el Centro de Salud de la localidad, la autoridad ministerial observó algunas fallas en el protocolo de atención al paciente, mismas que son subsanables.

«En la zona de triaje o diagnóstico me han hecho esperar mucho, también hay mucho contacto (entre el paciente y los médicos) que podrían contagiarse (…) la ambulancia debe tener separaciones para mantener al paciente aislado, el centro no cuenta oxígeno. Eso demuestra que no basta con la buena voluntad, sino que tenemos que tener los insumos y por eso es importante tener un Alcalde que se preocupe y desembolse los recursos, por eso es importante que la ciudadanía exija que el Alcalde (o se quede) o escojan alguien del Concejo Municipal», explicó Arias.

Destacó la labor médica con el armado y equipamiento de una ambulancia que incluye un equipo de reanimación cardiaca y un equipo de respiración. «Tienen un equipo que ama su profesión y los felicito. Las observaciones siempre se pueden mejorar pero lo que sirve es el equipo que tienen», puntualizó el delegado presidencial.

Finalmente, el Ministro Arias donó al municipio canastas de alimentos, barbijos, lentes, trajes de bioseguridad y material de limpieza.

Fuente: ABI