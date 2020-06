Santa Cruz soporta segundo día de bloqueo de rutas protagonizado por gobiernos municipales

La medida de los municipios asociados es por la no asignación de recursos para continuar su lucha contra el coronavirus. De no ser escuchados, los alcaldes no descartan que la medida se radicalice en los próximos días. Desde ayer, solo dejan pasar ambulancias y personal de salud.

Largas filas de vehículos por los bloqueos en Santa Cruz. Foto. Jorge Gutiérrez

Esmir Cortez Becerra

El departamento de Santa Cruz cumple hoy su segundo día de bloqueo de carreteras, instruido por la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), para exigir al Gobierno nacional recursos económicos para continuar su lucha contra el coronavirus. El corte de rutas es por 48 horas.

En el kilómetro 8 de la ruta a La Guardia se registran largas filas de vehículos varados, ya que personal de Amdecruz amaneció en la zona impidiendo el paso de los motorizados. Algunos transportistas buscan desvíos para continuar su viaje y llegar a sus destinos.

Los puntos de bloqueos, al igual que ayer, continúan en Cotoca, San Javier, Roboré, Pailón, San Matías, San Ignacio, Camiri, entre otras poblaciones que apoyan la medida impulsada por Amdecruz, a la cabeza del alcalde ignaciano Moisés Salces.

Sobre las exigencias y protestas de los municipios cruceños, el ministro de Economía, José Luis Parada, consideró exagerada la medida de los bloqueos y aseguró que las Alcaldías cuentan con recursos que corresponden a saldos de otros ítems y que no fueron utilizados en la lucha contra la pandemia por coronavirus.

Álvaro Ruiz, presidente de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), no comparte la versión de Parada y señaló que el Gobierno nacional, que también tiene recursos, acudió a préstamos. “Nosotros, que tenemos menos recursos, tampoco podemos combatir la pandemia con lo poco que tenemos”, aseguró.

Los municipios asociados, que entre sus demandas también piden la devolución del 12% de los recursos por concepto del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), afirman que ya no cuentan con efectivo para pagar sueldos, comprar medicinas, equipos de bioseguridad y costear los gastos de logística, elementos vitales para continuar su lucha contra el Covid-19.

Policía no intervendrá en los puntos de bloqueos

El comandante de la Policía de Santa Cruz, René Ronaldo Gómez, afirmó que los bloqueos en diferentes puntos del departamento, deberán ser solucionados por otras instancias para la normal circulación de los vehículos.

“Tenemos bloqueadas todas las vías en los cuatro puntos cardinales pero entiendo que la solución se dará hoy de acuerdo a lo que se conoce, porque es un tema que debe ser solucionado por otras instancias”, afirmó Gómez este miércoles.

Amdecruz advierte que si sus demandas no son atendidas, determinarán bloqueos de rutas de forma indefinida.

Resolución y exigencias de Amdecruz mediante voto resolutivo

1.- Que a partir del 1 de junio desde las cero horas se inicie el bloqueo general de 48 horas en todo el departamento de Santa Cruz, el mismo que de no ser atendido en sus necesidades, podrá ser indefinido.

2.- Conminar a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la bancada del MAS a aprobar de manera inmediata las siguientes leyes:

– Ley de Suspensión de pagos de créditos y de fideicomisos otorgados a las Entidades Territoriales Autónomas

– Ley de Recuperación del 12% del IDH para las entidades territoriales autónomas y universidades

– Ley de Fondos de Compensación por la caída de los recursos de coparticipación tributaria para los municipios y universidades

– Ley para la Ampliación transitoria de límites de gastos de funcionamiento para las ETAs y Redireccionamiento de los recursos destinados a los juegos estudiantiles plurinacionales

3.- Exigir la atención del Gobierno departamental, que dentro de sus competencias, ha ignorado a los gobiernos municipales asociados a Amdecruz.

