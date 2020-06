Senadora conmina a Fiscalía General de Bolivia a pronunciarse sobre caso sedición

Anuncia proceso. En todo proceso de investigación, la Fiscalía tiene un plazo de 20 días, en la etapa preliminar, para formular requerimiento conclusivo, mismo que en este caso ya fue superado, siendo que el fiscal general, Juan Lanchipa, instruyó el inicio de una investigación el 22 de noviembre de 2019, contra Evo Morales y Faustino Yucra, por los delitos de terrorismo y sedición

SIETE CIUDADES FUERON CERCADAS EN NOVIEMBRE DE 2019, TRAS LA RENUNCIA DE EVO MORALES.

La senadora de Unidad Demócrata (UD), Carmen Eva Gonzales, informó a EL DIARIO que en las próximas horas presentará una segunda conminatoria al Ministerio Público, dándole 24 horas, para conocer el requerimiento conclusivo del caso instaurado contra Evo Morales y otros, por los delitos de sedición y terrorismo. De no obtener respuesta, anunció un proceso contra la comisión de fiscales que investiga el caso.

“La semana pasada he presentado una nota conminatoria y no tengo respuesta, voy a hacer otra conminatoria dándoles 24 horas para su pronunciamiento, y si no tengo respuesta voy a tener que iniciarles una acción por incumplimiento de deberes a los fiscales asignados al caso, porque no debemos permitir que este caso quede impune”, dijo.

La legisladora manifestó que lo único que demanda de los funcionarios del Ministerio Público es que cumplan con sus deberes y con la ley, ya que transcurrieron más de seis meses sin que esta instancia impute al expresidente Evo Morales.

Aclaró que de acuerdo con el procedimiento del Ministerio Público, el plazo para presentar una resolución conclusiva es de 20 días y recordó al fiscal general, Juan Lanchipa, que el caso cuenta con elementos de convicción de la existencia del hecho y la participación de los imputados.

Gonzales recordó que la autenticidad del audio fue validado, en primera instancia, por las pericias realizadas por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas (Iitcup) de la Policía Boliviana, y confirmada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) del Ministerio Público de Colombia que determinó “alta probabilidad” de que las voces corresponden a Morales y Yucra.

“Esos son suficientes elementos para fundar una imputación por la probabilidad de la existencia del hecho y la participación de los imputados”, aseguró.

REQUERIMIENTO CONCLUSIVO

El pasado 27 de mayo, en conferencia de prensa, el fiscal general Juan Lanchipa anunció que esa semana se presentaría el requerimiento conclusivo sobre el audio que supuestamente corresponde a una conversación, entre Evo Morales y el dirigente cocalero Faustino Yucra, y en el que el expresidente instruye cercar y dejar sin alimentos a las ciudades.

“Tenemos en el caso de los audios que en estos días van a presentar el requerimiento conclusivo, en esta semana”, afirmó Lanchipa, en la oportunidad.

El 28 de mayo, el fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, informó que una vez que concluya la cuarentena que rige en el país, emitirán el requerimiento conclusivo de la etapa preliminar del caso.

“Vamos a emitir una resolución, sea de imputación u otra, a objeto de ingresar a la etapa preparatoria, la resolución también nos permite pedir medidas cautelares como la detención preventiva u otras”, apuntó Cossío el 28 de mayo pasado.

HECHOS

El 20 de noviembre de 2019, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó una grabación de audio que correspondería al expresidente Evo Morales, quien instruye al dirigente cocalero Faustino Yucra, a sitiar las ciudades y cortar el suministro de alimentos a las ciudades.

“Dividan el sindicato en cuatro o cinco grupos. Te pongo un ejemplo, si mi sindicato tiene 40 afiliados, cada grupo de diez en diez, cuatro grupos, eso es para mucho tiempo. Si vos no te concentras se cansa la gente y abandona, si organizas grupos y sectores cada 24 horas vamos a aguantar el bloqueo. El objetivo es dejar sin comida a las ciudades a través de un cerco de verdad. Hermano que no entre comida a las ciudades, vamos a bloquear, cerco de verdad”, se escucha en parte de la conversación sostenida entre el dirigente Faustino Yucra y Evo Morales.

Yucra, quien estaba prófugo y era buscado por cargos de terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo, fue detenido el 8 de abril y luego fue enviado con detención preventiva al penal de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, empero también está acusado de narcotráfico, que data del 2 de junio de 2010, cuando la policía antidrogas descubrió una fábrica de cocaína en el municipio de El Torno, en la capital oriental.

A momento de su aprehensión, Yucra no se refirió nada respecto al audio, pero el pasado año, Morales dijo que era un montaje con la intención de enjuiciarlo.

