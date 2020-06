Tratar la Covid-19 en casa cuesta entre Bs 600 y 4.000 sin pruebas

María O. García / La Paz

Un enfermo de coronavirus puede llegar a pagar desde 600 hasta 4.000 bolivianos para tratarse la enfermedad en su domicilio, ello sin incluir las pruebas de detección del virus o la de sus anticuerpos. Estos costos varían en función del cuadro médico de cada paciente y del tiempo que tarde en vencer a la Covid-19.

El monto más bajo para el tratamiento que pudo verificar Página Siete, según las consultas realizadas a varias personas que siguen el tratamiento domiciliario, supera los 600 bolivianos. Esta suma no incluye el costo de las pruebas – ni la PCR ni la rápida- cuyo costo oscila entre 300 y 1.000 bolivianos, respectivamente.

Y es que muchas personas que presentan síntomas de Covid-19 no pueden acceder a la prueba, ya sea por la tardanza en los laboratorios públicos (saturados ya por la alta demanda) o el costo de los test en centros privados. Ante la situación, y bajo supervisión médica, inician el tratamiento contra el coronavirus en casa.

Es el caso de Yenni, quien tras seguir una medicación domiciliaria ahora ha iniciado un segundo tratamiento para combatir el último síntoma que le queda de la Covid-19: la fiebre.

Los síntomas, el tratamiento

Hace una semana Yenni empezó a sentir dolores corporales y de cabeza, pérdida del olfato, del gusto y fiebre. En seguida atribuyó estos síntomas a los del coronavirus porque días antes había visto una publicación en Facebook que alertaba sobre los mismos.

En ese momento realizó una consulta médica virtual y la doctora le mandó un tratamiento de cinco días. Yenni pagó por él alrededor de unos 500 bolivianos. Y le eliminó todos los indicios de la enfermedad menos uno. Así que comenzó con un segundo tratamiento durante el mismo periodo de tiempo y por un costo de 150 bolivianos, lo que suma un total de 650 bolivianos.

“Hace unos días comenzó con un nuevo tratamiento para calmar la fiebre, porque los otros síntomas ya se controlaron. Ahora está con algunas tabletas del anterior tratamiento y otras que la doctora le aumentó”, explicó la hija de Yenni. Ella también cuida a su papá, quien presentaba síntomas que en un momento le impidieron, incluso, caminar.

Ambos han estado recibiendo los mismos medicamentos, aunque al padre se le tuvo que administrar también un suero y una inyección de tres ampollas por un valor de 600 bolivianos. Asimismo, precisó de una enfermera durante tres días, cuyos servicios ascendieron a 150 bolivianos. La factura que le ha pasado la enfermedad hasta el momento asciende a 1.400 bolivianos.

“Los dos están siendo tratados en casa. Ellos no se hicieron la prueba de detección de la Covid-19 porque pasados los primeros cinco días del primer tratamiento sintieron mejoría y mi papá ya podía caminar ( ) De acuerdo a cómo evolucionen, la doctora, que los atiende de manera gratuita, nos dirá qué es lo que procede”, señaló la hija.

Combatir el virus “a tiempo”

Otra de las personas con la que este medio se contactó contó que tanto él como su pareja pagaron 350 bolivianos por cada prueba rápida de detección de la Covid-19 que se realizaron. Y cada uno de ellos se hizo dos (700 bolivianos por persona), con un par de días de diferencia entre una y otra para confirmar que, efectivamente, no habían desarrollado anticuerpos contra la enfermedad.

Tras el diagnóstico, siguiendo las indicaciones que un médico les hizo vía telefónica, accedieron a una medicación que rondaba los 1.000 bolivianos por persona.

Además, una de los enfermos presentaba tos seca y tuvo que hacerse una radiología de tórax para conocer el estado de sus pulmones. El costo de la misma fue de 500 bolivianos, lo que elevó su cuenta a 1.500 bolivianos (sin las pruebas PCR de detección de Covid-19).

Paralelamente, ambos han estado tratándose la enfermedad con medicina casera como vaporizaciones de eucalipto o el consumo de ajo y miel: “Normalmente, la miel no cuesta mucho, pero ahora está entre 70 y 80 pesos lo que antes estaba a 30. Nosotros hemos tomado litros y litros”, señaló el enfermo. Aseveró que aunque aún continúan batallando contra el virus, el haberlo podido “combatir a tiempo” ha sido clave para su pronta mejoría.

“Depende de cada paciente”

La médico internista y reumatóloga Tatiana Maida es una de las profesionales que actualmente presta atención telefónica gratuita y hace el seguimiento a pacientes sospechosos o positivos de Covid-19.

Según la especialista, tratarse la enfermedad en casa -en los casos que no precisan terapia media o intensiva- debería costar entre 70 y 100 bolivianos, dado que los tratamientos para recuperarse, dijo, “son baratos”. Esto sin tomar en cuenta la consulta a un médico o los exámenes que deba realizarse el paciente.

“El tiempo del tratamiento depende de cada persona. En una evolución normal, debería durar un promedio de entre siete y 10 días. Esto es para pacientes a los que se puede detectar el virus en el inicio de la enfermedad y que van a desarrollar muy pocos síntomas. Estamos hablando del paciente no complicado o moderadamente complicado, que puede ser tratado con medicamentos en casa”, señaló Maida.

“El tratamiento no debería durar más. Asumimos que el paciente, hasta el décimo día, ya está en la etapa final de recuperación. En caso de no recuperarse, asumimos que está entrando en una etapa complicada de la enfermedad y ahí el tratamiento cambia, el pronóstico cambia, seguramente no va a ser posible tratarlo en su casa y va a tener que buscar hospitalización”, agregó.

La especialista aseveró que el virus va a manifestarse con síntomas en el paciente en, máximo, una semana y que después podría darse un proceso inflamatorio que dura entre siete y 10 días.

“Lo que venga después ya es una complicación de otro tipo que requerirá otro tipo de tratamiento a largo plazo”, explico. Una de las complicaciones frecuentes es la fibrosis pulmonar.

“Pero el paciente no va a gastar más de 70 a 100 bolivianos en la primera semana hasta los 10 días”, enfatizó Maida.

Una cuenta de Bs 4.000

Sin embargo, la cuenta que Sergio (nombre convencional) ha tenido que pagar hasta ahora para recuperarse de la Covid-19 asciende a casi 4.000 bolivianos, entre tratamientos y análisis. Pese a estar asegurado en la Caja Nacional de Salud (CNS), Sergio decidió tratar la enfermedad de forma privada y en casa porque, según dijo, “la Caja deja mucho que desear y el trato es lamentable”.

Lo asegura tras los inconvenientes que tuvo que sortear para que le hagan la prueba de detección del virus y le brinden una mínima atención cuando empezó a sentir los primeros síntomas, hace ya poco más de un mes.

Por esta razón, Sergio se decidió a visitar a un doctor que le cobró 50 bolivianos por la consulta y le recetó un tratamiento de tres días para calmar la fiebre y el dolor corporal que padecía. En total, ese primer tratamiento le supuso un gasto de 300 bolivianos (con la consulta incluida).

Después de unos días en los que sintió mejor, y sin conocer aún los resultados de la prueba que le realizó la CNS después de mucho insistir, Sergio volvió a “recaer”, llegando a presentar dificultades para respirar. La fiebre y el dolor de cabeza tampoco se iban.

Mientras recurría a remedios caseros, como la vaporización de plantas, se contactó con una clínica privada para que un doctor pueda prestarle asistencia médica en su domicilio.

“La doctora que me envió la clínica vino a visitarme a casa y pagué 200 bolivianos por la consulta. Ella me pidió hacerme análisis de sangre y estudios del pecho y el tórax. Terminé pagando 1.500 bolivianos por la consulta y las pruebas de laboratorio que me pidieron, más 900 de la radiografía”, afirmó Sergio. Al mismo tiempo, la doctora le recetó un tratamiento con medicación para 10 días que le costó 360 bolivianos.

“Pasado ese tiempo, tuve otra consulta y la doctora me pidió otras pruebas y estudios para ver cómo evolucionó mi tórax. Además, me pusieron un suero y me mandaron tomar nuevas tabletas que resultaron ser caras”, contó.

Hasta el momento, entre pruebas, tratamientos y consultas médicas Sergio ha tenido que pagar casi 4.000 bolivianos. La buena noticia es que cada día los síntomas del coronavirus disminuyen y él se siente mejor.

En estos días procederá a hacerse varias pruebas de detección de anticuerpos por las que deberá pagar, al menos, otros 700 bolivianos para poder confirmar que ha superado la enfermedad.

Test para la Covid-19

Pruebas En laboratorios privados, la prueba serológica rápida tiene un costo de entre Bs 300 y 400. Las PCR, recomendadas por la OMS, cuestan en promedio Bs 1.000.

Por la prueba PCR se paga Bs 1.000; por la rápida, Bs 300

Los precios de las pruebas para detectar el coronavirus varían dependiendo del tipo de test. Las serológicas, conocidas como “pruebas rápidas”, oscilan entre 300 y 400 bolivianos; mientras que el promedio de las PCR o “moleculares” cuestan entre 1.000 y 1.200 bolivianos.

Las pruebas moleculares o pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) son las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para confirmar los casos vigentes de Covid-19, pues detectan directamente el ARN (ácido ribonucleico); es decir, el material genético del virus en las muestras tomadas de secreciones respiratorias del paciente a través del hisopado nasofaríngeo.

“Si estamos buscando un diagnóstico temprano dentro de los cinco días, la prueba que tiene que hacerse el paciente es la PCR en tiempo real, que en promedio puede encontrarse en un rango de entre Bs 1.000 y 1.200”, explicó la médico internista y reumatóloga, Tatiana Maida.

Por su parte, las pruebas serológicas o pruebas rápidas en lugar de detectar al virus SARS-CoV-2 (causante de la Covid-19), detectan la respuesta inmunológica contra el patógeno. A través de la muestra de una gota de sangre identifica los anticuerpos IgM (inmunoglobulina M) y los IgG (inmunoglobulina G), que se adhieren al virus para desactivarlo o eliminarlo.

“Las pruebas serológicas son sensibles y específicas dependiendo de la calidad del test, lo cual va a determinar su precio. Detectan la presencia de anticuerpos provocados por el virus después del séptimo día de iniciada la enfermedad. Este tipo de pruebas se encuentran en un promedio de unos 300-400 bolivianos”, dijo Maida.

“Se recomiendan para la segunda etapa, después del séptimo día. Dan el resultado de si el paciente está en curso de la enfermedad y está formando sus anticuerpos. Y, finalmente, nos dicer si el paciente formó ya los anticuerpos”, es pecificó Maida.

Fuente: paginasiete.bo