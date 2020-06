TSJ: «Nosotros no obedecemos órdenes del Gobierno, somos Órgano Judicial»

La presidenta del TSJ ratifica que las actividades judiciales se realizarán según los niveles de riesgo y tipos de cuarentena que se asuman en cada municipio.

El Órgano Judicial no obedecerá ninguna orden del Órgano Ejecutivo, como la conminatoria del ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, para retornar a las labores judiciales a partir de este lunes, y se ratifica en su instructivo 015/2020 que condiciona la reanudación de actividades a la evaluación de riesgo medio o moderado en la cuarentena en los distintos municipios.

“Nosotros no obedecemos órdenes del Gobierno central en cuanto Órgano Ejecutivo, somos Órgano Judicial, no somos una instancia más del Ejecutivo”, señaló este lunes, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), María Cristina Díaz, minutos antes de ingresar a una sesión de Sala Plena con los magistrados que le habrían reclamado por su reacción tardía frente a las declaraciones del Ministro de Justicia que incluso no descartó con iniciar acciones legales contra los funcionarios judiciales.

Díaz agregó que el Órgano Judicial actuará dentro de la legalidad y señaló que, desde el inicio de la cuarentena absoluta en marzo, manifestaron que estaban sujetos a la normativa de riesgo covid-19, emanada por el Gobierno nacional, las Entidades Territoriales Autónomas (Etas) y la evaluación de los Comités de Emergencia Municipal (COEM), que, en el caso de Sucre, por ejemplo, se mantiene en riesgo alto, lo que impide el retorno al trabajo presencial.

“Nos sujetamos a la normativa a nivel nacional, de las ETAs y los Comités de Emergencia para las labores en el Órgano Judicial. En Sucre estamos evaluados como riesgo alto, por tanto, no hay ningún cambio”, señaló.

A partir de las 00:00 horas de este lunes, el municipio de Sucre retornó a la cuarentena rígida luego de que el COEM determinara mantenerse en la categoría de riesgo alto, razón por la cual las oficinas del TSJ continuarán cerradas; sin embargo, se aplicará el teletrabajo en las diferentes unidades para continuar con el avance de resolución de causas en cada sala especializada.

