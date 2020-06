Un profesor de Miami experto en narcotráfico y crimen organizado se declaró culpable de lavar 2 millones de dólares de una trama de corrupción venezolana

Bruce Bagley estaba acusado de colaborar en el traslado de millones de dólares a EEUU desde el país caribeño a cambio de un porcentaje. Su caso es otra señal de los lazos entre la corrupción del régimen chavista y sus nexos en el sur de Florida

Un académico de Miami que ha escrito sobre el narcotráfico y el crimen organizado internacional se declaró culpable de blanquear más de USD 2 millones en una trama de soborno y corrupción de Venezuela, dijeron fiscales estadounidenses.

Bruce Bagley, que era profesor de estudios internacionales en la Universidad de Miami, se declaró culpable el lunes ante un tribunal federal de Manhattan, dijeron los fiscales. Estos mantienen que Bagley había estudiado cómo funcionarios venezolanos corruptos trasladaban grandes sumas al sur de Florida y que había acumulado una larga lista de contactos con políticos de América Latina y funcionarios estadounidenses contra el lavado de dinero. Luego Bagley probó suerte personalmente.

Siga las noticias de eju.tv por //t.me/ejutv - Telegram

“Bagley, un profesor universitario y autor, pasó de escribir el libro sobre el crimen, literalmente un libro sobre el narcotráfico y el crimen organizado, a cometer delitos”, dijo el fiscal federal Geoffrey Berman en una declaración.

El abogado de Bagley, Peter Quijano, no respondió de inmediato a un correo electrónico en que se solicitaban comentarios sobre el caso y la admisión de culpabilidad de su cliente.

Bagley, de 73 años de edad, de Coral Gables, Florida, fue coeditor del libro “Drug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today”, publicado en 2015, y colaborador de varias revistas sobre el tema. El año pasado fue acusado de colaborar en el traslado de millones de dólares a Estados Unidos desde Venezuela y llevarse una parte del 10%.

La tapa del libro de Bagley

Sus compañeros dijeron en noviembre que apenas podían creer que el erudito, también conocido por cuidar a su esposa discapacitada, pudiera enredarse en semejante trama. Pero en los últimos años su casa estuvo a punto de ser objeto de una venta de ejecución hipotecaria. John Polga-Hecimovich, profesor de la Academia Naval de EE.UU. que lo conocía a través de redes académicas, dijo que era fácil entender cómo Bagley podría haber recurrido al recurso más cercano: su experiencia.

Venezuela lleva años sumida en una crisis bajo los regímenes de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás Maduro, y las dificultades aumentan con la caída mundial de los precios del petróleo. La principal fuente de ingresos del país, la compañía estatal Petróleos de Venezuela SA, se ha convertido en un blanco para el robo, dicen los fiscales estadounidenses. El caso Bagley es otra señal de que la corrupción enquistada de Venezuela se ha propagado al sur de Florida, donde los funcionarios asociados con ambos regímenes han ocultado ganancias obtenidas ilegalmente y han comprado propiedades inmobiliarias.

Durante años, Bagley fue un experto a quien acudían los periodistas que investigaban sobre narcotráfico, lavado de dinero y corrupción en Sudamérica. En 2016, por ejemplo, le preguntaron acerca de dos sobrinos del presidente venezolano a quienes se había acusado de narcotráfico: “Los sobrinos son solo la punta del iceberg”, dijo el docente de Estudios Internacionales en la Universidad de Miami, a Univision. “La corrupción es generalizada en los círculos del poder en Venezuela”.

El 18 de noviembre de 2019, los fiscales federales anunciaron que fue detenido por imputaciones de lavado de dinero al participar en un plan para ocultar el origen de más de 2,5 millones de dólares de ganancias por soborno y corrupción en el país gobernado por Maduro.

(Con información de Bloomberg)

Fuente: infobae.com