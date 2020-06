Valverde: ‘Jeanine Áñez está en la obligación de demostrar al TSE y a la Asamblea que no puede haber elecciones’

Los datos de la pandemia golpean la realidad y demuestran que no hay salida a corto plazo (Cochabamba como ejemplo), dijo el periodista Carlos Valverde en su programa Sin Compostura.

«¿Será que puede haber elecciones? Carlos Mesa no dijo nada y propuso ‘unidad’; va por otro camino y parece haber reflexionado. La presidenta (Jeanine) Áñez asume un rol de candidata y no de mandataria al decir que no se va a oponer a la fecha propuesta por el TSE; es hasta irresponsable hacerlo de esa manera», enfatizó.

Fuente: /carlos.valverdebravo/

