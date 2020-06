WhatsApp permitirá hacer transferencias de dinero dentro de su aplicación

La app adquirida por Facebook buscará incursionar en el tema de pagos on line y será una función gratuita para los usuarios

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en el mundo. Ahora buscará incursionar en otros ámbitos con una opción para realizar pagos digital.

La empresa adquirida por Facebook lanzó este lunes una función de pagos dentro de la aplicación. Sin solo estará disponible por ahora en Brasil, país que a menudo se utiliza para probar nuevos servicios debido a su gran población en línea.

Los usuarios de WhatsApp en Brasil podrán ahora usar el servicio de mensajería móvil encriptado para enviar dinero o hacer compras, dijo Facebook en una publicación de blog. Los usuarios podrán enviar dinero o hacer una compra en un negocio local sin abandonar su chat, señaló la compañía.

“Los pagos en WhatsApp se podrán hacer paulatinamente a contactos en todo Brasil a partir de hoy y esperamos trasladar el servicio a todos a medida que avanzamos”, indicó.

El gigante de las redes sociales indicó que a los usuarios de la app no se les cobrará por enviar dinero o hacer pagos. Sin embargo, las empresas tendrán que pagar una tarifa de procesamiento como las que se cobran por las transacciones con tarjetas de crédito.

Para hacer las transacciones, destacó la empresa estadounidense, se requerirán códigos de identificación especiales de seis cifras o verificación de huellas digitales. Además, los pagos digitales estarán vinculados a tarjetas de crédito y débito Visa o Mastercard emitidas por ciertos bancos.

Para hacer las transacciones se requerirán códigos de identificación especiales (Foto: YouTube/ WhatsApp/ Captura de pantalla)

Facebook ve un potencial a largo plazo para ganar dinero al hacer que sus redes sociales y aplicaciones de mensajería sean sitios para que las empresas participen en conversaciones y transacciones en línea con los clientes.

“Las más de 10 millones de pequeñas y microempresas son el corazón de las comunidades de Brasil”, dijo WhatsApp.

Esta no sería la primera vez de que la compañía de Mark Zuckerberg incursiona en esto temas. En noviembre del año pasado presentó su cartera de Facebook Pay, empezando con Estados Unidos en la plataforma principal y en Messenger, su otro servicio de mensajería.

Los pagos realizados a través de Facebook Pay son procesados por empresas asociadas, como PayPal en Estados Unidos, o Cielo en el caso de WhatsApp en Brasil.

No obstante, esta es la primera vez que WhatsApp podrá utilizarse para pagar a empresas o a individuos. Asimismo, Facebook pretende que este servicio esté disponible gradualmente en toda su familia de aplicaciones, incluido Instagram.

WhatsApp está encriptada de extremo a extremo y es la aplicación de mensajería móvil más popular del mundo, con más de 1.500 millones de usuarios mensuales, según el rastreador de mercado Statistica.

Más cambios en la app

La plataforma de mensajería podría permitir usar la misma cuenta en hasta 4 dispositivos en simultáneo, según adelantó el sitio especializado WABetainfo. En la actualidad solo es posible usar la cuenta en un solo dispositivo.

Por el momento no se puede usar el mismo perfil en dos celulares y la red social no tiene una versión para tablets. El sitio no dio demasiados detalles, solo anunció que la plataforma está desarrollando esta alternativa.

En este último tiempo, se sumaron varias novedades interesantes a WhatsApp, como la posibilidad de hacer videollamadas con hasta 50 personas a través de Facebook Messenger. La incluye una herramienta que permite redirigir al usuario a Messenger cuando quiera realizar comunicaciones con todas esas personas en simultáneo.

Fuente: infobae.com