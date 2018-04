Abogado de Goni: No pudo haberse cometido un asesinato extrajudicial y a la vez no intencional

Washington, 23 de abril (Erick Foronda para Urgentebo).- Stephen Raber, abogado defensor de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Sánchez Berzaín, acusados ante la justicia de Estados Unidos por ejecuciones extrajudiciales, declaró que en el veredicto del Jurado del caso hay posiciones que no se pueden conciliar y que hace inconsistente la determinación que tomó contra el expresidente y el exministro de Defensa por las muertes de octubre de 2003.

“Específicamente, se preguntó al jurado en el formulario del veredicto, en la pregunta 1, si las muertes fueron un asesinato extrajudicial por parte de un soldado boliviano. La forma en que se define la palabra “extrajudicial” es que requiere que la matanza debe ser un asesinato deliberado. En otras palabras, un asesinato intencional. Pero, en el mismo veredicto para las mismas muertes, se le preguntó al jurado: “¿encuentra que la muerte fue un asesinato deliberado e intencional de un soldado boliviano?”, El jurado marcó “No” para esa respuesta. Entonces, tenemos una situación extraña en la que, por las mismas muertes, el Jurado ha encontrado que la muerte no fue intencional, pero sí deliberada. Y creemos que esas dos respuestas no se pueden conciliar”. Esa fue la explicación que el abogado Stephen Raber dio a Urgente.bo durante una entrevista en su oficina ubicada en pleno centro de Washington.

Raber forma parte del consorcio de abogados Williams y Connolly LLP, que tiene un edificio entero en el centro de Washington. Trabajan para este estudio jurídico 258 abogados. El estudio jurídico ha defendido a la candidata presidencial Hillary Clinton, al ex Vicepresidente Richard “Dick” Cheney, entre otros y al expresidente Bill Clinton durante el inolvidable proceso de impeachment.

El abogado Raber sostiene que el Jurado cometió un error que no puede ser corregido. “Bueno, en este caso particular, hay una gran inconsistencia que creemos que es irreconciliable”, explica.

La entrevista se produjo cuando el consorcio de abogados entregaba el 11 de abril sus alegatos a la Corte de Fort Lauderdale pidiendo que se anule el veredicto y se aplique la denominada Moción 50.

“Un veredicto del jurado es, obviamente, un paso importante en el proceso legal, pero no es el paso único. Por lo tanto, es un paso importante, pero no es el paso final”, dijo el abogado.

El 26 de abril los abogados de la demanda deben presentar sus alegatos ante la Corte de Fort Lauderdale argumentando porque el veredicto no puede ser anulado. “Creo que el punto más importante es que los casos se examinan individualmente por sus propios méritos y, cuando hay una base para revocar un veredicto del jurado, esos casos se anulan”, asegura Raber.

¿Qué significa la Regla 50?

“La regla 50 es una institución en nuestras Reglas Federales de Procedimiento Civil. Establece que el Tribunal de Primera Instancia, si tiene razones para considerar que un Jurado razonable no tendría una base probatoria legalmente suficiente para decidir, puede anular su decisión. Lo que quiero decir con eso es que el juez de primera instancia tiene la autoridad de que si siente que no hay evidencia que permita al jurado decidir a favor de los demandantes en este caso, puede emitir un juicio a favor de nuestros clientes, independientemente de lo que haya hecho el jurado. Y entonces, presentamos una moción que le pedimos al juez que resuelva que no había base para ello, porque bajo la ley que el demandante acusó, eso requiere que exista algún vínculo, alguna conexión entre lo que el presidente Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzain, lo que ellos personalmente hicieron y tiene que haber un vínculo entre eso y las muertes de los demandantes. Y no hay evidencia de ningún vínculo entre los dos. Los demandantes admiten que no hubo órdenes de ninguno de los acusados de matar civiles. Y ciertamente no había evidencia de ningún plan para hacer eso. Y entonces, la ley reconoce que solo porque usted está en la parte superior de la cadena de mando no es legalmente responsable de todo lo que hace cada soldado. Tiene que haber algún vínculo entre lo que tú, como Presidente o ministro de Defensa, hiciste personalmente y un asesinato intencional por parte de un soldado boliviano. Y como dije antes, ni siquiera creemos que haya evidencia de un asesinato intencional por parte de un soldado boliviano porque no había testigos que pudieran identificar quién era el tirador. Y si no sabe quién disparó, no hay forma de juzgar cuál fue la intención de esa persona.”.

¿Cuál sería el proceso después de la Regla 50?

Es de esperar que quien pierda en esa moción presente una apelación y la apelación se presente ante lo que se conoce como el 11 ° Tribunal de Apelaciones del Circuito. Es el Tribunal de Apelaciones el que se encuentra por encima del Tribunal de Primera Instancia y el caso se asignará a un panel de tres jueces y las partes presentarán argumentos escritos al Tribunal de Apelaciones del 11 Circuito en algún momento probablemente en la segunda mitad de 2018 y una decisión probablemente en algún momento en 2019. Por lo tanto, como dije, el mismo día del veredicto del jurado, el veredicto del jurado no es definitivo. Todavía hay mucho camino por recorrer y eso es solo parte del proceso. Y confiamos en este proceso.

El siguiente paso se esté proceso aún inconcluso se producirá este 16 de abril. Urgente .bo también estará informando sobre los argumentos de la parte demandante.