Abogados: Acción de amparo restituiría al alcalde Leyes

Caso mochilas- Cochabamba.

Alcalde Leyes está bajo detención domiciliaria. Foto/Tomada de Los Tiempos

Dos abogados consideran que una acción de amparo constitucional restituiría en sus funciones al alcalde de Cochabamba, José María Leyes, porque el juez cautelar Luis Fernando Pérez, violó sus derechos al trabajo y al ejercicio de sus funciones para el cual fue elegido por voto popular.

El presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas, declaró a Erbol que en la audiencia se puede demostrar que se está violando el derecho al trabajo y siendo que éste está protegido por la Constitución y convenios internacionales, debería otorgarse la tutela.

Señaló que la única restricción que debería tener Leyes es no manejar ni tener acceso a las carpetas del proceso de licitación de las mochilas y continuar trabajando para estar a la cabeza del gobierno municipal.

Bascopé por su lado manifestó que la Constitución abre la posibilidad de utilizar ese recurso, pero considera que no puede prosperar porque la decisión de alejarlo del cargo, es política.

“En este momento la defensa no debería ser jurídica, más allá que las instituciones le permitan. No, es un equívoco. Eso es una batalla política y no habrá nada institucional ni jurídica, mientras el MAS tenga los dos tercios en la Asamblea y esto da para largo hasta desmontar el Estado Plurinacional amañado. Esta es la hegemonía que pedía García Linera”, manifestó.

El pasado domingo el juez fijó una fianza de 200 mil bolivianos, ordenó su arraigo y le prohibió tomar contacto con funcionarios públicos y también hablar sobre el proceso y asistir a la Alcaldía.

Erbol / Bolivia