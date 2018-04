Alcalde Leyes denuncia que jueza le impidió tener su propio abogado

Usando su cuenta de Twitter, Leyes, que fue aprehendido este viernes acusado de un caso de supuesto sobreprecio en la compra de 91.000 mochilas chinas, dijo que eran enjuiciado en base a “mentiras”.

José María Leyes en una foto de Archivo. ABI

La Paz, 20 de abril (ANF).- El alcalde de Cochabamba, José María Leyes, denunció que la jueza que ve el caso le impidió tener su propio abogado y le asignó uno de las oficinas de defensa pública.

Usando su cuenta de Twitter, Leyes, que fue aprehendido este viernes acusado de un caso de supuesto sobreprecio en la compra de 91.000 mochilas chinas, dijo que eran enjuiciado en base a “mentiras”.

“El MAS me deja sin mi abogado de confianza, la Juez Sara Céspedes, en audiencia impide que me defienda mi abogado y se trae abogados de defensa pública. No sólo me enjuician con mentiras, sino que me prohíben tener abogado defensor de mi confianza”, escribió el alcalde durante la audiencia de apertura de pruebas este viernes.

Ante el desborde de los simpatizantes de Leyes, que rodeaban la sala de audiencias, la Policía usó gases lacrimógenos para dispersarlos. Estos habían intentado ingresar a las oficinas de la Fiscalía donde se encontraba el alcalde.

Finalmente, alrededor de las 18:00, el alcalde fue aprehendido por órdenes de la Fiscalía de Distrito y ahora deberá esperar una audiencia cautelar para conocer cuál será su situación.

Leyes fue arrestado luego de que se presentara a la Fiscalía y se abstuviera a hacer declaraciones a los fiscales. Está acusado de haber comprometido la compra de 91.000 mochilas escolares chinas con un supuesto sobreprecio de 10,1 millones de bolivianos.

Fuente: ANF