Ángela Castro: “Cuando no alcanza el dinero para la comida, como lo que haya”

Cada día falta menos para los XI Juegos Suramericanos. Muchos de los deportistas que representarán al país se preparan intensamente, aunque muchos de ellos están más olvidados que otros.

El caso de la marchista paceña Ángela Castro es complicado: la campeona sudamericana eroga todos los gastos de su bolsillo, situación que merma su alimentación y hasta su propio entrenamiento. Un día toca entrenamiento completo, otro no porque debe reservar dinero para sus pasajes.

A la fecha, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Boliviano (COB) se han olvidado de que es una de las principales esperanzas de medalla para el país.

¿Cómo se prepara para afrontar los XI Juegos Suramericanos?

Quiero poner lo mejor de mí, pero sin el apoyo no se puede pedir al cuerpo más. Si ni siquiera me alimento bien y debo ir caminando a entrenar. No tengo atención de fisioterapia, no puedo hacer mi recuperación en piscina y tampoco puedo exigirle más a mi cuerpo, porque no soy un robot. Por mi parte, estuve siempre entrenando para representar bien a Bolivia. No hubo un proyecto para ayudar directamente al deportista en todo lo que necesita, ni del Ministerio de Deportes ni del Comité Olímpico. Habrá cantidad y no calidad, esperemos que Bolivia no quede última del medallero. Decidí que trabajaré de callada y sin pedir nada más.

¿No recibe ningún tipo de ayuda?

No tenemos apoyo, ni tampoco de la empresa privada. No hay ningún proyecto, no hubo apoyo. Quizá alguna vez suplementos o algo más, pero el apoyo que nos pretenden dar es mínimo. Trabajaré de callada y sin decir nada, veremos cómo nos salen las cosas.

¿Hace cuánto tiempo no recibe apoyo de las entidades gubernamentales y deportivas?

No recibimos ni un solo peso de nadie. Antes estaba en los Tunkas (CBN), pero se acabó en 2016; eso era un buen respaldo. Nos daban pasajes, pagaban al entrenador, nos daban indumentaria deportiva. Después estuve en el proyecto de Equipo Bolivia desde mayo del año pasado, pero acabó en diciembre y no nos dijeron nada, al menos debían mandarnos una carta para avisarnos. Este año no recibí ni un solo peso para entrenar. ¿De dónde saco dinero? Estudio, estoy buscando un trabajo para poder cubrir mis pasajes y alimentación. Recibí un apoyo del Ejército, estoy llenando mis papeles y es la única entidad grande que me brindó respaldo, pero aún no estoy dentro.

¿Cuánto invierte para poder costear su alimentación y entrenamientos?

Por día invierto alrededor de 100 bolivianos y aún eso es poco. Sólo se va en transporte y mi comida, pero eso no contempla la compra de zapatillas, fisioterapia y otros. A veces en la comida me ayuda mi mamá. ¿De dónde saco? ¿Quién te da 100 bolivianos diarios para entrenar? Nadie lo hace, a veces cansa esto.

¿Cómo es un día de entrenamiento para usted?

Generalmente me despierto a las 6:00 y nos vamos a Pucarani, camino al lago Titicaca, para entrenar. Ese es otro problema, porque no tenemos una pista para entrenar. Debemos ir en transporte contratado, que no es barato. Llego a mi casa a las 14:00, como algo, paso clases y en la tarde entreno nuevamente. Entreno dos veces al día, todos los días, excepto domingo. Hoy debía ir a la piscina, pero no me alcanza el dinero porque debemos ir día por medio a la ruta para entrenar.

¿En qué consiste su alimentación diaria?

Me alimento en casa. Si hay poco, me dan poco. Si a veces hay sopa, sólo tomo sopa. Mi alimentación en este tiempo fue pésima, incluso bajé de peso. Si hay pan, como un sándwich de huevo, sólo eso. A veces hay fruta o sólo un té. Necesitamos vitaminas, suplementos, proteínas para una buena cena. Antes estaba pensionada y no me preocupaba nada, pero así estamos.

Si pudiera hablar con las autoridades, ¿qué les diría?

Me abocaré a entrenar con miras a los Juegos y luego ya veremos. El Ministerio y el COB nos salen siempre con algo. Me cansé de mendigar apoyo.

FICHA PERSONAL

Ángela Melania Castro Chirivechz

Lugar y fecha de nacimiento: La Paz, 21 de febrero de 1993 (25 años)

Padres: Roberto (+) y Gloria

Hermanos: Ricardo, Clara y Gadiel

Títulos internacionales: Campeona sudamericana de marcha (Ecuador 2016)

Abanderada en los JJOO Río 2016

Estudios: Fisioterapia en la UMSA

Signo: piscis “Nunca leí ni sé cómo son los piscianos, pero soy rebelde”.

Lo que más odia: “La injusticia y la mentira”.

Otros deportes: “El boxeo. No lo practiqué, pero me gustaría hacerlo”.

Pasatiempos: “Me encantan la música y leer, son mi nivel de desestrés”.

¿Cine o casa?: “No soy muy fanática del cine, pero me gusta la saga de Star Wars”.

Personaje deportivo: “Al atleta brasileño Vanderlei”.

Política: “Prefiero no hablar porque no sé mucho de eso. Un día quisiera hacer algo por el deporte”.