Así funcionaría la multitarea de Android P con los gestos del iPhone X

El pasado fin de semana os contábamos que unas capturas habían desvelado la posibilidad de que los gestos de navegación al estilo del iPhone X puedan llegar con Android P. Ahora nuevos detallas desvelan cómo podría funcionar la multitarea de Android P con los gestos prestados del iPhone X y su iOS 11.

Esta misma semana os contábamos como contar con una de las nuevas características de Android P en otro móvil Android, como siempre gracias al trabajo de la escena detrás del sistema operativo de Google.

Hace unos días veíamos unas imágenes que se apresuró Google a borrar, en las que se podían apreciar unos nuevos iconos de navegación, con una pequeña línea horizontal, que nos recuerda a la utilizada en iOS 11 por el iPhone X, para suplir la falta de botones físicos bajo la pantalla. Ahora se han conocido más detalles acerca de cómo podría funcionar la multitarea del sistema operativo. De hecho se espera que el carrete de aplicaciones abiertas o recientes cambie su orientación, pasando de vertical a horizontal en Android P, como se ha podido saber durante esta misma semana.

Ahora para echar más leña al fuego, aseguran que Android P permitirá moverse entre las dos últimas apps abiertas con un gesto de deslizamiento lateral, desde la nueva línea horizontal hacia los lados de la pantalla. Asegura que esta nueva función se implementará en Android P, por lo que la navegación en los móviles todo pantalla con el sistema de Google se haría más sencilla la navegación, aunque eso sí, a riesgo de que se acuse a Google de copiar las soluciones de Apple para suplir las funciones del Touch ID en el iPhone X.

Así que aunque no hay aún una evidencia clara en forma de imagen, vídeo o código filtrado, ya se habla con insistencia de que Google ya habría implementado un cambio entre aplicaciones y multitarea con el gesto de deslizar hacia la izquierda o derecha en la parte inferior de la pantalla, algo que se haría público en el Google I/O, siempre partiendo desde la línea horizontal que como os recordábamos se filtró hace unos días.

So a little update on this navigation situation: I’m told for sure that the current internal implementation let’s you swipe left and right on the pill just like iPhone X. https://t.co/oyi28jWWbP

— Stephen Hall (@hallstephenj) April 21, 2018