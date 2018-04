Cámara de Comercio de Bolivia: Sólo 30% del sector productivo tributa

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) informó ayer que del total de la población productiva del país, tan sólo el 30% paga sus tributos, mientras que el saldo (70%) corresponde a sectores informales y “empresarios fantasma” que no pagan los tributos que exige el Estado.

“Al menos el 70% de la población productiva del país se encuentra en el sector de los informales, solamente el 25 o 30% son los que pagan sus tributos. Estamos hablando que el 70% de la población productiva no paga, eso es muchísimo para un país”, manifestó a Página Siete Marco Antonio Salinas, presidente de la institución.

Hasta noviembre de la gestión pasada, la base de contribuyentes registrados en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) llegaba a 403.299, cifra que mostró un crecimiento de 5,5% respecto al período 2016.

De esa cantidad, el 78,7% se encontraba registrado en el régimen general, 19% en el simplificado, el 0,5% en el integrado y el 1,9% en el agrario unificado.

Asimismo, de la base de 403.299 contribuyentes, el SIN detalló que el 48% correspondía a personas naturales; 42% a las empresas unipersonales y 8% a las personas jurídicas.

Sobre la base de esos datos, el titular de la CNC explicó que siendo el universo de contribuyentes tan limitado en comparación con la población productiva nacional, las autoridades ejercen una presión “más fuerte” a los sectores que sí tributan.

“Por los problemas que hay ahora, de déficit fiscal, tenemos una presión más fuerte de la renta, no porque suben las tasas, sino porque nos fiscalizan, nos multan, no nos dejan trabajar, y esa no es la forma de mejorar los ingresos del país”, dijo Salinas.

En opinión del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, son las industrias y las grandes empresas las que cumplen con la renta y aportan en gran medida a la economía nacional y la manera de incrementar los ingresos del erario es con la incorporación de los informales a la base de contribuyentes.

“La industria, el sector formal, las grandes empresas son las que pagan normalmente sus tributos, pero son los pequeños empresarios y empresarios fantasma los que no tributan, no pagan impuestos.

La forma de mejorar los ingresos del país es ampliar la base tributaria”, afirmó.

En cuanto a la fiscalización que ejerce el SIN de los contribuyentes activos, Salinas mencionó que muchas veces se realiza un control hasta “abusivo” con el empresariado.

“la fiscalización es un tema que nos preocupa muchísimo, porque hay una fiscalización desordenada, en algunos casos con multas abusivas y con procesos muy difíciles de defensa del empresario, ese es un tema que se debe analizar”, manifestó.

Universo El titular de la Cámara Nacional de Comercio afirmó que su sector no pide que se reduzcan los impuestos, sino que sectores que en la actualidad no tributan sean incorporados al universo de contribuyentes. “Nosotros no pedimos que se bajen las tasas, sino que se amplíe el universo de las personas que pagan, en beneficio del país”, manifestó.

Con relación a los datos de cierre de la gestión pasada, el SIN reportó que la recaudación por concepto de pago de impuestos alcanzó 30.906 millones de bolivianos, es decir, un 7,4% más al monto recaudado en el período 2016, cuando Impuestos Nacionales reportó el ingreso de 28.718 millones de bolivianos al erario público.

El BID afirma que estudio tributario no mide la competitividad

Respecto al informe Actualización de la presión fiscal equivalente en América Latina y el Caribe, presentado el lunes por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que concluye que Bolivia es el país con mayor aumento en la imposición tributaria a la renta, utilidades y ganancias de la región, el representante del banco indicó que el estudio no mide competividad.

“Un estudio tributario sería más complejo y de otra índole, no ha sido el caso y no lo tenemos en este momento. Lo que pasa es que se ha hecho una expresión muy rápida de llamar a eso un síntoma de competitividad, el estudio no busca eso”, apuntó Alejandro Melandri, representante en Bolivia del BID.

El estudio en cuestión realizado por la institución analizó el aumento de la imposición a la renta, utilidades y ganancias de capital entre 2011 y 2015 respecto a las gestiones 2000 y 2004.

“Si se analiza por países y figuras, en la imposición a la renta, utilidades y ganancias de capital, los mayores aumentos tienen lugar en Bolivia (8,4 puntos del PIB) y en Perú (cuatro puntos), mientras que en Barbados y Jamaica se producen incluso descensos (de cerca de un punto)”, detalla el informe.

Al respecto, Melandri sostuvo que se sacaron conclusiones muy rápidas del informe, que desvirtuaron su contenido.

“Recomiendo que se vuelva a leer ese estudio o que sea revisado a través de cualquier especialista.

Ese estudio trabaja el rol que tienen en la economía porcentualmente las recaudaciones, y notar cómo son los ingresos que tiene el Estado”, dijo.

El representante del BID agregó que “Bolivia no ha variado sus alícuotas impositivas por muchos años y no hay un cambio de intensidad de la carga tributaria” para los contribuyentes.

