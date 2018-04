Canciller de Venezuela dice que Unasur saldrá fortalecida con Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, afirmó este lunes que bajo la presidencia pro témpore de Bolivia, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) “saldrá fortalecida” y criticó a los países que atacan dicho organismo.

“La Unasur es un proceso estratégico y diverso de integración, cooperación y desarrollo compartido de los pueblos Suramericanos. Quienes hoy la atacan, se subordinan a dictámenes e intereses ajenos a nuestra región. Con Bolivia al frente, la Unasur saldrá fortalecida” (sic), escribió en su cuenta oficial en Twitter.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay enviaron una carta el 19 de abril en la que comunicaron a Bolivia que no participarán en ninguno de los eventos que sean convocados por la Unasur porque el bloque se encuentra estancado.

A su turno, el canciller chileno Roberto Ampuero, manifestó que la Unasur, presidida ahora por Bolivia, “no conduce a nada, no ayuda a la integración, no es capaz de resolver los temas“, considerando además que “una institución enorme, que tiene una sede cerca de Quito cuya construcción costó 60 millones de dólares, no está funcionando y les cuesta mucho a los países”.

Bolivia convocó a una reunión extraordinaria de cancilleres para avanzar en la designación de un secretario general, uno de los aspectos pendientes. Se prevé que el encuentro tenga lugar la segunda quincena de mayo.

