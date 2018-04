Casi acaba con su carrera, pero Halle Berry no se arrepiente nada de haber rodado ‘Catwoman’

Sobre todo porque se llevó de allí algo muy valioso. Y no, no fue el traje de cuero que llevaba en la película.

Nadie define mejor el significado de la famosa ‘maldición del Oscar’ que Halle Berry: desde que ganó la preciada estatuilla en 2002, su carrera entera podría contarse de fracaso en fracaso de taquilla fruto de las malas decisiones que tomó cuando era la actriz más cotizada del momento. Aunque ninguna es comparable a la de haber aceptado protagonizar Catwoman.

“Todo el mundo a mi alrededor me decía que no la hiciera, que esa película iba a acabar con mi carrera, pero yo seguí mi intuición y acepté”, explicó la actriz durante un discurso en una entrega de premios en Nueva York tal y como recoge E! News.

Y lo cierto es que la idea, en principio, no era tan mala. Vale que en 2004 el cine de superhéroes no tenía la dimensión y la base de fans que tiene ahora, pero para una actriz de raza negra suponía una gran oportunidad que le ofrecieran protagonizar una y encima interpretando a un personaje al que Michelle Pfeiffer convirtió en lo mejor de Batman vuelve, estrenada años antes.

“La película fracasó miserablemente, pero en lugar de hundirme, lo asumí”, continúo Berry recordando uno de los momentos más duros de su vida profesional. “¿Sabéis por qué? Porque lo que era un desastre para la mayoría de la gente no lo era para mí. Gracias a esa película conocí a un montón de personas interesantes que no habría conocido de otra manera. Además aprendí a dominar dos artes marciales. Pero sobre todo, entendí que en esta vida es igual de importante saber qué no hacer como saber qué hacer”, añadió.

Aunque puede que con los años parezca fácil llegar a esa reflexión, hay pruebas de que ya en ese momento en el que la película solo recaudó 40 de los 100 millones de dólares que costó Berry estaba orgullosa de su trabajo. ¿Cuál? Que fue de las primeras famosas que acudió a recoger su premio Razzie a la peor actriz del año.

“¿Pero sabéis que es lo más valioso que me llevé de aquella película?”, concluyó Halle a modo de broma. “Una montaña de dinero que cambió para siempre mi vida”. Desde luego, ese es un argumento que nadie le puede discutir.

Además, quién sabe. Si ella no hubiera dado aquel paso, igual hoy no tendríamos en los cines Black Panther, una de las películas más taquilleras no ya de este año, sino de toda la historia.

