César Salinas: “Soria tiene un contrato y se tiene que cumplir”

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, aseguró ayer que el técnico de la selección nacional, Mauricio Soria, tiene un contrato vigente y que cumplirá con el mismo hasta diciembre de este año.

“Él (por Mauricio Soria) tiene un contrato y se tiene que cumplir, yo no tengo que ratificar nada, pero tenía mucha importancia esta reunión para ver cómo estaba desarrollando su trabajo. Él nos ha hecho conocer todos los pormenores de su trabajo, las dificultades que tuvo con los anteriores dirigentes. Nos dejó un informe y lo vamos a analizar mañana (por hoy) en reunión de Comité Ejecutivo”, aseguró.

En pasados días, se manejó la posibilidad de que en la primera reunión entre Soria y Salinas podrían haber cambios; sin embargo, el titular federativo señaló que el contrato del DT está vigente y se hará cumplir el mismo.

Salinas llegó ayer en horas de la tarde al edificio federativo en Cochabamba, donde ya lo esperaban los miembros del nuevo Comité Ejecutivo. Primero se reunió con el personal administrativo de la entidad, de quienes recibió informes acerca de la situación de la institución.

Cerca de las 19:00, el directivo inició la reunión con el estratega de la Verde, quien dio a conocer su plan de trabajo y todos los avances que tuvo en las divisiones con las que trabaja desde hace varios meses.

“Hemos tenido reuniones informativas con cada área, eso hemos hecho con el profesor (Mauricio) Soria y vamos a tener muchos encuentros más para puntualizar su trabajo”, dijo.

Salinas calificó la reunión como tranquila, aunque cuando el técnico salió del edificio federativo no quiso brindar declaraciones acerca del encuentro y se retiró del lugar acompañado de Marco Vallejos y David Woitquivich, miembros de su cuerpo técnico.

“La reunión ha sido tranquila, a veces se especula mucho sobre algunas supuestas actitudes de alguien”, dijo.

Salinas fue consultado sobre las declaraciones que dio la semana pasada, en las que abrió la posibilidad de cambiar de técnico; sin embargo, ayer aseveró que no le gusta interrumpir procesos.

“Siempre dije que no me gusta quebrar procesos, salvo que haya algo que no me guste y eso (el análisis) se lo va a hacer en reunión de Comité Ejecutivo, la Federación no la manejo solo”, sostuvo.

Asimismo, sobre la posibilidad de nombrar a César Farías como técnico de la Verde, Salinas aseguró que “sólo pasa como un comentario, nada más”.

En otros temas, sobre los tribunales de Justicia, señaló que se debe seguir el procedimiento de acuerdo al Estatuto.

En cuanto a la economía de los clubes, aseguró que se debe potenciar a los equipos pero también deben buscarse estrategias para mejorar los ingresos de los planteles profesionales.

8 meses de contrato. El técnico de la Verde, Mauricio Soria, aún tiene ocho meses de contrato con la FBF. Su vínculo termina en diciembre.

SALINAS: “PARECE QUE NO HAY PLATA”

César Salinas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), se reunió ayer con el personal administrativo de la entidad, de quienes recibió informes sobre varios aspectos.

“Parece que no hay plata, pero no puedo adelantar nada, ha sido una charla cerca de una hora. Hemos quedado en reunirnos mañana (por hoy) nuevamente”, señaló el titular sobre el tema económico.

Salinas señaló que existen ciertas dudas y “cosas que hay que revisar”.

De momento, el dirigente señaló que debe cumplirse con prioridades casi inmediatas que tiene la FBF, como el partido amistoso con Holanda, previsto para el 27 de mayo, en Santa Cruz.

“No vamos a tomar decisiones sobre el profesor Soria ni nada de eso”, reiteró.