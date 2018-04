Chileno Ossandón, que distribuyó el Libro del Mar, dice estar bajo protección en Bolivia

El ciudadano chileno anticipa que logrará un refugio permanente en territorio nacional. Asegura que es “perseguido” por haber distribuido el ‘Libro del Mar’ en su país

El periodista chileno Alfonso Ossandón afirmó hoy que está “bajo la protección del estado de derecho de Bolivia y bajo los distintos artículos de Naciones Unidas para mi movilidad alrededor del mundo, menos de Chile”.

Durante una entrevista con radio Fides anticipó que la Comisión Nacional del Refugiado (Conare) le otorgará refugio permanente. Él fue despedido de una unidad educativa en Chile por distribuir el ‘Libro del Mar’.

Explicó que no le notificaron pues aún faltan “las firmas de las más altas autoridades competentes, por lo tanto debo ser respetuoso, estoy esperando eso, y contento porque ya siento que he sido respetado dentro de lo que se presentó, toda esta carga de prueba que demuestra que el estado de derecho en Chile, es cuestionable, el estado de derecho en Chile está al debe, no solo con este ciudadano, sino con los pueblos originarios, específicamente con el pueblo mapuche, yo no me puedo olvidar que soy en tercera generación mapuche”.

Tras haber sido despedido, el 25 de mayo de 2017, de la educativa “Carlos Condell de la Haza” y haber sido perseguido por Inteligencia de Carabineros de Chile, pidió refugio temporal en Bolivia y la Conare le entregó un documento, el 29 de marzo, válido por 60 días.

