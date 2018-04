Chuquisaca rechaza acción legal para reactivar regalías de Incahuasi

Aunque el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz admitió una acción de cumplimiento solicitada por la Brigada Parlamentaria para descongelar el pago de regalías del campo Incahuasi, Chuquisaca se mantiene firme en la realización de un nuevo estudio técnico que defina la ubicación del reservorio, tal como lo establece el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Basilo Velásquez, sostuvo que no habrá descongelamiento del pago de regalías mientras la empresa canadiense Sproule Internacional Limited no concluya con el nuevo estudio sobre la ubicación del campo gasífero. “Es imposible el descongelamiento porque todavía no se está cumpliendo con el fallo del Tribunal Constitucional, eso es lo que ha manifestado ayer en la tarde (viernes) el juez de garantías del Tribunal Constitucional”, dijo Velásquez.

Sin embargo, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, Henry Cabrera, informó que el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, y el de Chuquisaca, Esteban Urquizo, junto al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, fueron notificados para la audiencia de acción de cumplimiento que iniciará a las 10:00 del próximo jueves.

“Esperemos se pueda resolver el pago de regalías, eso es lo que estamos pidiendo mediante este recurso presentado. El juez, de acuerdo a la defensa que realice Santa Cruz, y el apoyo de la Brigada Parlamentaria, determinará si sale favorable o no esta acción de cumplimiento”, dijo Cabrera.

Velásquez mencionó que existe cierta susceptibilidad en Chuquisaca respecto al nuevo estudio, puesto que “no se ha hecho la delimitación oficial”. Explicó que las autoridades de este departamento insisten en que las leyes nacionales de 1898 y 1912 arrojan límites referenciales y no oficiales, y que pese a estas observaciones el Ministerio de la Presidencia, a través de la Resolución Ministerial RM09020/18, dio por superado el conflicto limítrofe entre Chuquisaca y Santa Cruz.

En tal sentido, el parlamentario de Chuquisaca considera que el Viceministerio de Autonomías debe retomar el tema hasta establecer límites oficiales y, entonces, “estará muy de acuerdo en que se haga un nuevo estudio”.

El congelamiento del pago de regalías representa para Santa Cruz más de 130 millones de bolivianos que ha dejado de percibir desde diciembre de 2017, cuando el TCP ordenó dicho congelamiento hasta resolver el conflicto que inició con la presentación de un amparo constitucional por parte del Gobernador de Chuquisaca.

Según Cabrera, la retención de estos recursos generó inconvenientes en Santa Cruz en el pago del desayuno escolar en los municipios, así como en la dotación de medicamentos para las personas de la tercera edad, además de las contraparte en algunos proyectos.

MÁS DATOS

Universitarios se suman con protestas

Un grupo de estudiantes de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier (UMSFX) y cívicos del chaco de Chuquisaca se concentraron ayer en Muyupampa (Villa Vaca Guzmán) y partirán hacia la frontera entre ese departamento con Santa Cruz, para hacer presencia en el lugar y con el fin de exigir parte del territorio donde se encuentran los pozos de Incahuasi.

“Hemos llegado a un entendimiento entre cívicos y universidad para iniciar una caravana con el fin de conocer los límites ancestrales, a partir del año 1840”, explicó el presidente del Comité Cívico de Villa Vaca Guzmán, José Tórrez, citado en El Deber.