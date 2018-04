Científicos descubrieron cómo una comunidad de “hombres anfibios” desarrolló una inusual capacidad para bucear

“Simplemente se sienten extraños en tierra” explicó Rodney C. Jubilado, antropólogo de la universidad de Hawaii, en diálogo con el periódico The New York Times. Criado en la isla Sámal en Filipinas, el catedrático tuvo su primera interacción con los Bayao a muy temprana edad. “Nos fascinaba el hecho de que pudieran permanecer bajo el agua por tanto tiempo. Podía verlos literalmente caminar bajo el mar” agregó.