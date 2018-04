‘Ciudades intermedias tomaron nuevo protagonismo’

El libro, Emergencia Urbana, aborda el proceso de urbanización en Bolivia. Trata de las características de estas ciudades. Santa Cruz es la que más aumentó en crecimiento disperso, con ciudades intermedias y que observan que requieren una nueva institucionalización.

P. ¿Qué se identifica en Santa Cruz?

E.T: Es un caso particular. Primero porque hace 20 años, aunque ya era una ciudad de rápido crecimiento, todavía era pequeña. Dentro del complejo urbano era una ciudad secundaria. Ese lugar cambió radicalmente. A tal punto que ya no se puede hablar de una ciudad principal sino de un sistema de ciudades en la cual tiene un peso importante La Paz y Santa Cruz como dos ciudades. Obviamente Cochabamba como una tercera. Ahí hay un cambio muy importante, antes Bolivia tenía una configuración que le llamaban microcefalia: la capital muy crecida y las otras ciudades, todavía no muy mayores. Santa Cruz tiene un nuevo rol.

P. ¿Cuál es el nuevo rol de Santa Cruz?

E.T: En Santa Cruz las ciudades intermedias han tomado un nuevo protagonismo. Es la región donde más ciudades intermedias existen. Eso se explica por toda esa dinámica que está ligada al tema de agroindustria que creó nuevas zonas de atracción económica principalmente en el norte integrado que cada vez se expande más y ha creado otros polos de desarrollo que se expresan en nuevas ciudades intermedias. Digamos que esos serían los nuevos roles de Santa Cruz en esta nueva realidad urbana. Tiene que ver con su expansión, su peso, con el nuevo tema de ciudades intermedias y también con el surgimiento de varias pequeñas ciudades hacia la frontera con Brasil. Ahí hay un tema significativo para Santa Cruz. Hay cada vez más ciudades cruceñas que se expanden hacia la frontera.

P. ¿Se observan ciudades intermedias a las que tradicionalmente se conocen?

E.T: Sí, Santa Cruz es la que tiene más centros poblados de más de 2.000 habitantes de todos los departamentos. Tienes La Guardia, Yapacaní, El Torno, Cotoca que es una de las zonas de mayor expansión que antes estaba como rural y ahora es una de las ciudades intermedias que más crece. También Camiri, luego estaría San Ignacio de Velasco y Ascensión de Guarayos. Hay un surgimiento cada vez más grande de ciudades intermedias que se están consolidando y de nuevas ciudades que reúnen más de 2.000 habitantes aglomerados. Ya si comparas, con La Paz y El Alto que entre los dos tienen más de un millón de habitantes, solo Santa Cruz como ciudad tiene más de esta población, pero si ya le sumas Montero, Warnes, La Guardia, es un complejo metropolitano que es muy importante y si luego te vas fijando en las ciudades pequeñas que recién se están consolidando estarías hablando de una nueva realidad en el término de lo urbano. Esto principalmente está ligado a la agroindustria y es algo que le da un nuevo impulso, además que también se convierte en un polo que atrae.

P. Tomando en cuenta esta realidad ¿Es aconsejable la metropolización?

E.T: Es evidente que sí se necesita una nueva institucionalidad en términos de soluciones intermedias como gobiernos metropolitanos que están previstos en nuestra normativa pero que no hay quién los impulse. Son procesos que están estancados y lo grave es que haya urgencia de ciertas cosas. Por ejemplo, no puedes tener 10 municipios colindantes que tiene basurales a cielo abierto por los datos que muy pocas ciudades logran tener un servicio adecuado de recojo de basura.

Por ejemplo, Porongo no tiene capacidad de planificar o hacer frente a su crecimiento, peor tampoco hay otra instancia que esté prestando apoyo, institucional y técnico, para evitar que esta instancia se vea sobrepasado por esa demanda de tierra que es tremendamente inusual. Se necesita de un equipo de planificación urbana que les ayude. Cuando se ve el crecimiento uno piensa que es un proceso como natural, pero hay muchos temas que van ligados. Es necesario integrar niveles que nos hagan una planificación más eficiente. Hay que tratar que van desde el precio del suelo, el alcantarillado, la red de agua, de transporte que son aspectos pendientes.

Fuente: eldia.com.bo