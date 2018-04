Conspiración para extorsionar a excomandante de la Policía Boliviana

Fiscales y jueces no activaron el caso desde agosto de 2017.

De la Fuente asegura haber formado y puesto en cargos superiores a 11 jefes policiales. Dice estar dispuesto a cobrar los favores • En contraparte, el general Abel de la Barra afirma que De la Fuente acostumbra extorsionar a quienes no ceden a sus caprichos.

Una conversación grabada, a la que tuvo acceso EL DIARIO, revela la maquinación de Oscar Antonio de la Fuente Amelunge para extorsionar al excomandante de la Policía general Abel de la Barra. Un estudio pericial verifica que una de las voces del audio corresponde a De la Fuente, declaró Iván Vallejos, abogado del exjefe policial.

Vallejos detalló que el audio fue presentado en agosto de 2017 ante el juez quinto de materia en lo penal cautelar, Juan Carlos Montalván, y otra documentación señala que el 13 de noviembre del mismo año fue también remitida al fiscal anticorrupción Rudy Terrazas.

En el audio, entre varias afirmaciones, De la Fuente asegura haber formado y puesto en el cargo a 11 jefes policiales, estar dispuesto a cobrarles los favores y que el general De la Barra debería entregarle el control total de un aeropuerto o una dirección nacional, para acomodar a sus protegidos a los que denomina su “cuota”.

“Él (De la Barra) me debe una cuota, pues hermano, si yo lo he hecho comandante, él al menos me tiene que dar una dirección nacional o el control total”, asevera en parte del audio la voz atribuida a De la Fuente, quien afirma, asimismo, haber falsificado firmas y sellos de un ministro, por tener nexos con la mafia, trabajando e incluso mantenido relaciones sexuales con familiares de narcotraficantes sentenciados, como el recién repatriado Jorge Roca Suárez, ‘Techo de Paja’.

De la Fuente sostiene esta conversación de más de 32 minutos con una persona que, al parecer, lo lleva en vehículo a una cita ante el mismo general De la Barra, para tratar sus diferencias sobre una lista de sus “oficiales recomendados”, a los que trata de acomodar en diferentes puestos con el aval del jefe policial, al que afirma lo tiene controlado.

En la grabación se menciona una larga relación de nombres y apellidos de autoridades de Gobierno a los que De la Barra les debería favores, por haberlo llevado a ser el primer afroboliviano Comandante General de la Policía Nacional.

DETENCIÓN DOMICILIARIA

En entrevista con nuestro medio, el general De la Barra criticó que, pese a las graves aseveraciones que se escuchan en dicho audio y que son de conocimiento de jueces y fiscales, De la Fuente continúe beneficiado sólo con detención domiciliaria.

“He hecho las averiguaciones y he constatado que este señor (De la Fuente) está acostumbrado a extorsionar a quienes no ceden a sus caprichos, se puede escuchar en el audio la planificación artera que narra, sin escrúpulos, contra el Comando de la Policía”, lamentó De la Barra.

El 11 de agosto de 2017, el general De la Barra logró que se aprehenda a De la Fuente, sindicándole de orquestar una supuesta conspiración en su contra, en complicidad del exdirector de Tránsito coronel Mauricio Rocabado.

En respuesta a la imputación por extorsión, De la Fuente abrió un proceso contra De la Barra, al que atribuyó incurrir tráfico de influencias, en el momento de su aprehensión.

DESCONOCE EL AUDIO

Consultado sobre el audio, de la Fuente afirmó a EL DIARIO “no lo conozco y no le voy a dar crédito a ningún documento que no sea extraído de manera lícita (…) nadie me ha notificado con ninguna pericia”, argumentó.

De la Fuente señala que duda de la veracidad de dicho audio, porque no fue ordenado por un juez, desconociendo los motivos y las circunstancias de la grabación; además, que el general tenía la posibilidad de montar pruebas falsas en su contra porque tenía a su servicio a personal de inteligencia.

Según el registro informático del Órgano Judicial, De la Fuente tiene varios antecedentes de extorsión y otros delitos desde el 2004, uno de sus querellantes es el exgobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo.

Vallejos detalló que, en el tiempo que han durado los dos procesos, el presunto extorsionador logró que la fiscal especial de seguimiento y persecución de delitos de corrupción, Marina Amparo Tinoco Frías, de la Fiscalía General en Sucre, ordene abrir procesos en contra de dos jueces anticorrupción, un fiscal y el investigador policial, arguyendo que se vulneraron sus derechos por retardación de justicia.

AMENAZAS

“Cuando yo trabajo con la mafia, les digo, clarito, si éste nos falla, yo se los traigo, ustedes lo limpian pero eso sí, no me tocan a mí ni a mi familia”, es otra de las frases que se atribuye a De la Fuente, quien asegura que él hubiera estado tranquilo con un sueldo de 2.000 dólares, por ser asesor externo del general De la Barra, de acuerdo con la versión del audio.

