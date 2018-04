Crean un viceministerio y se endurecen penas en nueva ley contra el contrabando

La nueva cartera de estado estará a cargo del Ministerio de Defensa. En la nueva norma se establecen sanciones de hasta 14 años de cárcel para los que cometan el delito. Los privados evitaron comentar el contenido de la ley

Ernesto Estremadoiro F.

El presidente Evo Morales promulgó ayer la Ley 140 de Fortalecimiento de Lucha contra el Contrabando pese a las amenazas de los gremiales y ropavejeros. Además, se creó un viceministerio que estará a cargo de combatir este delito. La norma endurece las penas. Según el grado de participación, las sentencias serán de cuatro a 14 años de cárcel. Incluso se autoriza el uso de armas de fuego contra los contrabandistas. En lo que es la función operativa, el Ministerio Público deberá coordinar acciones con las Fuerzas Armadas y la Policía.

“En resumen, el uso de armas de la Policía, de las Fuerzas Armadas será solamente en las poblaciones fronterizas del país; segundo, el uso de armas será en legítima defensa”, dijo el jefe de Estado al aprobar la norma.

La ley fue propuesta tras el asesinato de dos efectivos de las Fuerzas Armadas abatidos en una emboscada, el pasado 11 de marzo, cuando participaban en un operativo anticontrabando en el departamento de Oruro.

Si el contrabandista comienza a disparar como estaban haciendo (en Oruro) ahí tienen la obligación de utilizar las armas, sea policía como de las Fuerzas Armadas”, acotó Morales.

Con relación al nuevo viceministerio, dependerá directamente del Ministerio de Defensa, quien deberá coordinar acciones con la Policía y el Ministerio Público, pero el Gobierno no dio detalles sobre la nueva cartera de Estado.

Se habló al presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, pero indicó que desconocía la nueva norma y se excusó de dar una opinión.También se llamó al presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Richard Paz, pero al igual que Nostas evitó dar un comentario.En reiteradas ocasiones los empresarios y agricultores pidieron fortalecer la lucha contra el contrabando que perjudica a la producción nacional.

Entre 2006 y 2016, en promedio, el país perdió $us 1.000 millones por este flagelo, según cifras oficiales del Gobierno.

Lo que manda la norma

La Ley 140 tiene seis artículos con varias disposiciones. Entre los puntos más destacados es que obliga a coordinar a las FFAA, Policía y Ministerio Público para la lucha contra el contrabando, en todas sus fases como operativos.

Incluso, esta norma exime de responsabilidad penal a policías y militares que actúen en la frontera “en defensa propia” o “estado de necesidad”.Además, se establece que los militares y policías podrán hacer arrestos y aprehensiones en caso de flagrancia. Estas mismas personas quedarán exentas de responsabilidad si en el cumplimiento de su trabajo destruyen medios de transporte y bienes encontrados durante los operativos en la zona fronteriza.Otra disposición es que da luz verde a militares y policías para usar armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados, proporcionalmente al riesgo de los operativos.

Penas y modificaciones

En las disposiciones adicionales se modificaron los parágrafos I, III y IV del artículo 181, del Código de Comercio, que establecían penas de tres a seis años de cárcel, cuando el valor de los tributos omitidos de la mercancía decomisada sea superior a las10.000 UFV (Diez mil Unidades deFomento a la Vivienda). Ahora, la pena es de 8 a 12 años si el valor de los tributos omitidos supera las 200.000 UFV.Otra modificación establece que cuando las empresas autorizadas por la administración tributaria, para el transporte de carga usen sus medios para cometer contrabando, se aplicará al transportador internacional la multa del 100% del valor de la mercadería decomisada.Además, si el medio de transporte no hubiera sido autorizado por la Administración Tributaria, se aplicará decomiso definitivo.En esta ley se establecieron agravantes para los infractores, en situación de reincidencia, resistencia, insolvencia tributaria fraudulenta (no pagar los tributos), violencia e intimidación, uso de armas, uso de bienes del Estado para cometer el delito, o cuando si los que participan son funcionarios públicos y se trafica con patrimonio histórico, cultural, biológico o arqueológico. Por último, se establece una pena máxima al contrabando agravado de hasta 14 años de cárcel.

Para saber

Crecimiento

Según el Gobierno, sin contrabando y con acceso al mar el país podría crecer 1,5% más en su Producto Interno Bruto (PIB).

Protocolos

La ley da un plazo de 30 días, a partir de su promulgación, para que las instituciones elaboren sus protocolos y procedimientos técnicos operativos.

Antecedentes

Se dicta la nueva norma, tras el asesinato de dos militares en Sabaya, Oruro, el 11 de marzo.

“La Aduana se abocará ahora a los temas más técnicos”

Marlene Ardaya / Presidenta de La Aduana La titular de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), habló sobre cómo modificará el trabajo de esta entidad la creación de un viceministerio que se encargará de la lucha contra el contrabando y sobre el impacto de la nueva ley promulgada ayer por el presidente Evo Morales.

Ahora ¿cuál será el rol de la Aduana Nacional con este nuevo viceministerio?

Estamos conscientes de que es el mejor camino que se ha elegido por muchísimas razones: una de ellas es básicamente de que la Aduana ahora se podrá abocar a temas técnicos. La creación de un viceministerio es saludable, porque una sola cabeza se hará cargo de la lucha contra el contrabando. En cambio, en la Aduana teníamos que dividir nuestras tareas: entre la agilización, el control, las fiscalizaciones y encima estos temas (contrabando), se ha ido complicando para noso-tros, más ahora que nuestro mayor reto son las ‘Aduanas 24 horas al día’.

En definitiva, esto nos va a permitir trabajar con mayor eficiencia, por el rol que tenemos nosotros que vamos a hacer solo transferencias.

¿Cómo se coordinará el trabajo con la nueva estructura?

La unidad de control aduanero permanecerá en los puntos de control, en alianza estratégica con el Ejército; de hecho los 18 puntos se mantienen. Ellos, (el viceministerio) ocuparán la frontera. Nosotros vamos a proveer todos los elementos necesarios para que esto pueda ser sostenible; tenemos los fondos de lucha contra el contrabando, producto de los remates de todas las mercancías.

Lo importante es que esta persona será operativa. Tenemos una buena alianza con las FFAA, pero muchas veces tropezamos con el tema de que falta la Policía, falta el Ejército, esa logística estará a cargo de esta persona.Para nosotros es una buena señal. Es muy buena medida porque en ninguna Aduana del mundo hay este tipo de intervención como el que teníamos en la lucha contra el contrabando.Ahora el mayor reto de la Aduana es la agilización del trabajo.

En la nueva ley se autoriza el uso de las armas ¿cree que esta medida ayudará a disminuir el contrabando?

Puede minimizar el impacto, porque ni siquiera países más avanzados como Corea o Japón, que tienen las mejores Aduanas, pueden decir que están libres del contrabando. Pero la señal que se da en Bolivia es una muy buena, es fuerte. No hay que olvidar que lo que generó todo fue la muerte de dos oficiales de las Fuerzas Armadas; los han asesinado. El Estado, por un tema de seguridad, tiene que responder con la misma magnitud. Además, el presidente ha sido claro, no es que se va a hacer el uso indebido de las armas. Estamos hablando de seguridad deEstado no solo de contrabando: la ley es sabia.

¿Esto no puede generar más violencia?

Se van a implementar protocolos, que son la forma de cuando se va poder utilizar las armas. Yo no adelantaría ningún criterio porque esto corresponde a un tema operativo.

Fuente: eldeber.com.bo