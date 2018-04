Denuncian que en Apolo no entregan desayuno escolar

Según el Alcalde de ese municipio, recién se lanzó la primera licitación.

Comunarios del municipio de Apolo del departamento de La Paz denuncian que más de 5.000 estudiantes no reciben su desayuno escolar durante tres meses. El alcalde de la población, Mario Vaquiata, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirma que aún no se sabe cuándo les dotarán de esos alimentos porque recién se lanzó la licitación.

“Nosotros hemos venido a La Paz para denunciar que desde hace tres meses no se da el desayuno escolar a los estudiantes de las diferentes comunidades que hay en nuestro municipio”, dijo uno de los vecinos de la comunidad de Uchawi de Apolo, David Burgos.

Según Burgos, la queja la presentaron al Ministerio de Educación para que pueda interceder. Pero en esa institución estatal le indicaron que esa es tuición de la Alcaldía de Apolo. “Nuestros niños necesitan de ese desayuno. Los padres en las comunidades no tienen muchos recursos económicos y este alimento era siempre una ayuda, pero ahora ya no cuentan con ello”, resaltó.

Según la queja que los comunarios presentaron al ministro de Educación, Roberto Aguilar, el presupuesto del municipio sólo es de 500 mil bolivianos para 5.600 estudiantes de la población y de las comunidades. “Y creemos que ese presupuesto es insuficiente”.

Burgos aclaró que según la Ley 622, de Alimentación Complementaria Escolar, promulgada en 2015, el desayuno escolar es un derecho para todo estudiante, pero el municipio estaría vulnerando ese derecho. “Nosotros queremos que los estudiantes reciban los 10 meses de este alimento, pero al parecer no creo que se cumpla, porque el Alcalde no nos informó cuándo darán ese beneficio a los niños”, resaltó.

Por su parte, el Alcalde de esa población remarcó que efectivamente no se sabe cuándo se iniciará la entrega del desayuno escolar, porque “recién se sacó la licitación, para que las empresas se adjudiquen. Es la primera convocatoria. Según el proceso, si la misma queda desierta entonces deberán lanzar otra convocatoria y cumplir los plazos”.

Dijo que el presupuesto para la compra está por encima de 100 mil bolivianos, por eso es necesario lanzar la licitación y eso demora. “Los pobladores creen que comprar insumos para el desayuno escolar es como adquirir cosas de la tienda y eso no es así”, indicó.

Afirmó que esa licitación no se hizo antes porque “lamentablemente las autoridades nacionales no nos entregaron los recursos económicos para esta gestión en enero, por lo que no se pudo lanzar esa convocatoria antes”.

Según el Alcalde, “esta queja la están haciendo los comunarios de la derecha, porque la gente sabe el conflicto por el que está pasando en la población”.

Burgos destacó que si el problema no se soluciona en un par de semanas, entonces iniciarán un proceso por incumplimiento de deberes contra Vaquiata.

