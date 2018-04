Destroyers pierde y complica su avance

El equipo cuchuqui se mantiene en el cuarto lugar (15), del grupo A, pero aún puede ser superado por Real Potosí, que es quinto, con 13. El benjamín liguero ya está eliminado del B.

Suspenso hasta la última fecha. Destroyers perdió por 0-2 ante Royal Pari y complicó su clasificación a la siguiente instancia del torneo Apertura 2018. Se mantiene en el cuarto lugar (15), en el grupo A, pero su escolta Real Potosí tiene 13. Lo condiciona a ganar su último partido ante Guabirá o, en el peor de los casos, empatar y esperar un resultado negativo del lila ante Wilstermann. El benjamín del profesionalismo está eliminado del B.

Los goles fueron marcados por el delantero Martín Palavicini, en los minutos 23 y 36, que se volvió a encontrar con las redes en el profesionalismo.

El equipo cuchuqui fue el que tuvo la iniciativa en el arranque del partido. Incluso, a los 19 minutos, generó un penal, pero Jefferson Tavares no pudo cambiarlo por gol, ya que en su afán de rematar se cayó y mandó el balón por arriba del arco de Jorge Araúz (20’). Si el primero llegaba, la historia pudo cambiar, pero no fue así y la visita mostró mayor efectividad.

El protagonista de la primera parte fue Palavicini, que marcó un doblete en 13 minutos. El 0-1 lo hizo a los 23’, con un zapatazo en el ingreso al área, y el 0-2 a los 36’, con la asistencia de Jimmy Isita. Si bien el partido era de ida y vuelta, claro que con pocas llegadas claras, el marcador quedó 0-2 y los jugadores se fueron a su vestuario.

Al retorno, los cuchuquis tuvieron varias ocasiones para descontar, pero no fueron efectivos. Vitor Cruz intentó marcar, pero un defensor mandó el balón al tiro de esquina (61’). Dos minutos después, Daniel Saravia también tuvo una clara, pero no fue fino al definir. En respuesta, la visita quiso aumentar las cifras, pero nada cambió hasta el final, a pesar de los intentos. Sobre el minuto 91, Juan Carlos Robles tapó una clarísima de Ricardo Orihuela y no hubo tiempo para más. Final 0-2.

Destroyers se medirá a Guabirá el domingo, mientras que Real Potosí recibirá a Wilstermann, en la misma jornada.

