Deuda externa boliviana creció en 386%, en una década de administración de Evo

Deuda externa creció en 386%

En una década

LA DEUDA PASÓ DE 2.443 MILLONES DE DÓLARES EN 2008 A 9.428 MILLONES EN 2017.

La deuda pública externa del país creció en 386% de 2008 a 2017, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas. El monto de la deuda pasó de 2.443 millones de dólares en 2008 a 9.428 millones en 2017, según publicó la agencia de noticias ANF.

Pese a este incremento, siguió una trayectoria sostenible “gracias a la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, que reorientó el nuevo financiamiento externo hacia proyectos de inversión e infraestructura productiva, para obtener un retorno económico y social positivo y estimular el crecimiento económico”, señala un comunicado del Ministerio.

Al mes de marzo de 2018, la deuda externa alcanzó los 9.557 millones de dólares, monto que representó el 23,1% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo de los límites fijados por organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que establece un 50 por ciento.

Al primer trimestre de 2018:

Deuda Externa Pública sube en más de $us 100 millones

De acuerdo con información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la deuda externa pública se incrementó entre diciembre de 2017 a marzo de 2018, en más de 100 millones de dólares.

El saldo de la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a $us 9.557 millones al mes de marzo de 2018, este monto, en porcentaje del Producto Interno Bruto-PIB representó el 23,1%, muy por debajo de los límites fijados por organismos internacionales, como de la Comunidad Andina -CAN de 50%, es decir, se encuentra en un apropiado nivel de sostenibilidad, a diferencia del año 2005 cuando el endeudamiento llegaba al 51,6%, señala el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Según datos del Ministerio de Economía, la deuda a diciembre de 2017 alcanzó los $us 9.428 millones, y en el primer trimestre la misma se incrementó en más de $us 100 millones; pero la presente gestión se proyecta un incremento de $us 2.000 millones.

DESTINO

Asimismo, se informa que los nuevos desembolsos recibidos al primer trimestre de 2018 se destinan a diferentes proyectos, como la construcción de la carretera Rurrenabaque-Riberalta, el programa de infraestructura vial, el programa de rehabilitación de la Autopista La Paz-El Alto, el programa de infraestructura aeroportuaria-Etapa I, el programa de mejoramiento del acceso a servicios hospitalarios, el programa Mi Riego, el programa de agua, saneamiento y drenaje; y el proyecto de acceso a energía eléctrica y energía renovable, entre los más representativos.

DISTRIBUCIÓN

Por su parte, la distribución de la deuda externa según acreedor muestra que en 2005 el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional-FMI juntos sumaban una representación del 38,7% del total, seguido del Banco Interamericano de Desarrollo-BID con 32,8%, y el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF con el 17,6%, entre los más representativos.

Señala que antes la deuda externa estaba concentrada principalmente con acreedores multilaterales que alcanzaban al 91,5% del saldo adeudado; pero desde 2006 las fuentes de financiamiento se diversificaron.

A marzo de 2018, la estructura se compone de la siguiente forma: En primer lugar se encuentra el BID con el 27,4%, en segundo lugar la CAF con el 24,5% (Organismo que impulsa el desarrollo sostenible de los países de la región), en tercer lugar los inversionistas de Bonos Soberanos1/ con el 20,9% (recursos destinados a diferentes proyectos como infraestructura vial, proyectos de salud y otra infraestructura), en cuarto lugar el Banco Mundial con el 8,8%, en quinto lugar la República Popular China con una participación del 8,0%, y otros acreedores con el 10,3% del total.

El Diario / La Paz