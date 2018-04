El BCB muestra que deuda externa reduce su porcentaje en tres meses

Jubileo refuta el informe porque en tres meses aumentó $us 129 millones. El BID es el principal acreedor y la CNC aplaude que la deuda sea aún sostenible

Miguel Ángel Melendres

Según dos informes del Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa pública estaría reduciéndose puntos porcentuales respecto al Producto Interno Bruto (PIB). Un primer informe señala que en diciembre de 2017 cerró con un 24,9% y al primer trimestre de 2018 llegó al 23,1%. Los datos fueron refutados por la Fundación Jubileo.

El último documento publicado por el BCB señala que al 31 de marzo de 2018 la deuda externa alcanzó a $us 9.557,3 millones (23,1%). Al finalizar la gestión 2017, la entidad monetaria estatal mostró que la deuda externa alcanzó a $us 9.428,0 millones (24,9%).En ambos casos, el BCB aclara que los porcentajes están muy por debajo del límite internacional del 50% definido por la Comunidad Andina de Naciones.

Critican porcentajesAl respecto, René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, aclaró que entre diciembre de 2018 y marzo de este año hubo un incremento de la deuda de $us 129,3 millones, por lo que “la deuda sigue creciendo”. “Pero en el reporte, el BCB está calculando como si hubiera disminuido la deuda, utilizando seguramente un porcentaje del PIB estimado para 2018. Pero no es que haya disminución de deuda y tampoco es real el porcentaje del PIB 2018. Tomando un denominador diferente al del año pasado, el gráfico hace parecer que se estaría cambiando de tendencia y que ahora la deuda disminuye”, explicó.No es para preocuparPor otro lado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Marco Antonio Salinas, dijo que esperaba que la deuda no crezca desmesuradamente.“Nosotros creemos que hasta un 50% del PIB es razonable, siempre y cuando los fondos que nos prestemos para continuar la política de inversión pública sean eso y no gasto corriente. Pero, por ahora, no es uno de los elementos que nos preocupa”, dijo.

Por otro lado, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, Alejandro Melandri, señaló que “el porcentaje de deuda no es materia de alarma ni mucho menos de su estructura, que son endeudamientos de largo plazo y de tasas bajas a través de multilaterales”.El BID es el principal acreedor de Bolivia, con el 27,4% (alrededor de $us 2.000 millones). En segundo lugar está la CAF, con el 24,5%.

SOBRE LA DEUDA

Acreedores antiguosLos principales acreedores de la deuda externa pública en 2005 eran el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que sumaban el 38,7% del total. Acreedores nuevosDesde 2006, la estructura de acreedores muestra en primer lugar al BID, con el 27,4%; en segundo lugar la CAF, con el 24,5% y en tercer lugar los inversionistas de bonos soberanos.Modelo EconómicoEl Gobierno nacional asegura que la deuda pública externa siguió, en los últimos años, una trayectoria sostenible gracias a la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo.

