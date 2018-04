El drama de Deysi, ella tiene cáncer en la matriz

Una madre de familia vive un verdadero drama debido a que le detectaron cáncer en la matriz, un tumor maligno que le impide caminar y se encuentra postrada en cama más de tres meses en el Barrio Paraíso de los Infantes, zona de Normandía. Se trata de Deysi Moreno, de 47 años, quien se ha visto afectada debido a que todo su cuerpo presenta hinchazones y ha perdido el equilibrio.

Historia. Se había separado de su esposo hace varios meses, entonces comenzó a trabajar como recicladora. Pasaba días enteros en las calles buscando materiales para poder venderlos y llevarles la comida a sus tres hijos de 6, 7 y 9 años. Un día sintió dolores muy fuertes en la parte de su estómago y no le dio mucha importancia, hasta que le dieron hemorragias constantes y los vecinos, preocupados, la llevaron a un hospital en donde le diagnosticaron cáncer en la matriz adjunto con un tumor maligno. La junta vecinal, junto con la Defensoría de la Niñez, dieron con el paradero del esposo, Fernando Siles, al ver que la señora Deisi ya no podía cuidar de los niños. La llevaron al hospital Oncológico y le donaron 4 litros de sangre, pero de nada sirvió. Ella sobrelleva sus días con la caridad de sus vecinos. Su esposo volvió y es quien se da modos para trabajar, cocinar y cuidar de sus tres hijos.

Piden ayuda. “Necesito que me ayuden por favor, no quiero morirme todavía, mis pies están hinchados, mi barriga se me hincha, tengo que volver a trabajar para darles comida a mis hijos”, clamó Deisi. La familia vive en condiciones precarias han dejado de asistir al médico porque los medicamentos que les pedían costaban entre Bs 100 y 250 y ahí se les fue el poco efectivo con el que contaban. “Los vecinos supuestamente recolectaron dinero para ayudarla pero nunca llegó; usaron el nombre de mi esposa”, denunció Siles. Piden a las personas que le ayuden, ya que Deisi no tiene otros familiares, solo cuenta con su esposo, sus 3 niños que aún van a la escuela y tres vecinas que se asoman a su domicilio para asistirla.

En el hospital Oncológico le dijeron a Deisi que deben extraerle el tumor y la matriz, que le conseguían un médico que pueda cobrarles barato. Por ello piden ayuda a la población cruceña.

7 Mil

Bolivianos necesita Deisi para someterse a una operación.

Fuente: Bolivisión, El Día