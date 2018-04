El motivo por el que la familia de Michael Schumacher le negó la visita a Rubens Barrichello

La decisión por la cual se le privó la oportunidad de ver a su ex compañero, fue a causa de lo que sucedió dos años atrás con el ex presidente de Ferrari, Luca Di Montezemolo. En aquel entonces, tras una visita, el italiano le dijo a los medios: “Tengo constantemente noticias sobre Schumacher y, lamentablemente, no son buenas. Ha sido un grandísimo piloto, con él hemos compartido grandes momentos humanos y profesionales. Pero la vida es rara. Ha sido el piloto más exitoso de la Fórmula 1 y sólo tuvo un accidente en 1999 y no fue por su culpa, sino nuestra. Lamentablemente, una caída accidental con los esquís le ha arruinado”.