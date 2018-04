El plan de Jorge Sampaoli frente a la lesión de Sergio Agüero

Lo que piensa el entrenador de la Selección ante la lesión de su goleador. Qué hará. Hasta cuándo lo esperará.

Una reunión de Jorge Sampaoli con Sergio Agüero, acompañados por el ayudante Sebastián Beccacece. El lunes se volverán a encontrar en Barcelona.

A 57 días del inicio del Mundial de Rusia y a 59 del debut de Argentina ante Islandia en Moscú (el 16 de mayo), cualquier dificultad física enciende las alarmas en el cuerpo técnico de la Selección. De manera sorpresiva, la preocupación para Jorge Sampaoli llegó ayer desde Barcelona, ciudad en la cual Sergio Agüero fue sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda que lo mantendrá inactivo durante al menos tres semanas. Es decir que recién volverá a entrenarse a poco más de un mes de la apertura mundialista. ¿Corre peligro su presencia? No debería. Para el técnico, que seguirá su evolución, el Kun sigue siendo por ahora el 9 titular.

“Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas”, contó el goleador campeón de la Premier League con Manchester City a través de su cuenta de Twitter.

No estaba en lo planes de nadie la intervención quirúrgica que estuvo a cargo del doctor Ramón Cugat, un especialista en cirugía ortopédica y traumatología que trabaja habitualmente con los futbolistas del Barcelona y que es un viejo conocido de Josep Guardiola. La operación, según averiguó Clarín, duró menos de 15 minutos y fue satisfactoria. Se trató de una limpieza interna de la rodilla izquierda en la que el Kun arrastraba molestias desde hacía más de un mes producto de un síndrome meniscal. Como el dolor no le daba tregua decidió viajar para ver a Cugat y operarse. Ahora se quedará en Cataluña 15 días para rehabilitarse. Daniel Martínez, médico de la Selección, viajará hoy para seguirlo de cerca.

Agüero se había lesionado el 11 de marzo durante una práctica del City y desde ahí casi no tuvo actividad. “Los médicos del club me confirmaron que en un par de semanas podré estar de regreso”, había dicho entonces el Kun. Pero la recuperación no fue tan sencilla. El atacante se perdió los amistosos del seleccionado frente a Italia en Manchester y ante España en Madrid. Y apenas pudo estar presente un puñado de minutos en la derrota 3 a 2 contra Manchester United por la Premier y en la eliminación de la Champions a manos de Liverpool.

“Estaba lesionado antes del partido (con Liverpool), pero hizo un gran esfuerzo para ayudarnos durante 10 o 15 minutos. Por esta razón no jugó desde el principio. No podemos olvidar que ha estado dos meses lesionado, hizo un gran esfuerzo. No podía correr”, señaló Guardiola el viernes. Cuatro días después llegó la artroscopia.

La operación de uno de los futbolistas argentinos de mejor rendimiento en esta temporada, junto con Lionel Messi y Nicolás Otamendi, genera preocupación en Sampaoli, fundamentalmente por la proximidad de la Copa del Mundo y el escaso tiempo de recuperación que tendrá. Si bien se descuenta que Agüero llegará físicamente en condiciones, el interrogante que rebota en la cabeza del Zurdo de Casilda es la falta de fútbol que arrastrará el Kun. De todos modos, no está en duda su presencia en la lista de 35 nombres que el DT deberá presentar el 14 de mayo. Ese día Sampa daría los 23 que van a Rusia más 12 de reserva. Al menos esa es su intención. “El plan A sigue siendo Agüero”, confiaron desde Ezeiza.

¿Y si el exIndependiente no llega? Por el momento el técnico de 58 años no contempla esa opción aunque ya venía pensando en no respetar eso de llevar a “dos por puesto” y sumar a un atacante más, además del Kun y de Gonzalo Higuaín, en lugar de un defensor. Los candidatos son Lautaro Martínez, Paulo Dybala y Mauro Icardi, quien ayer volvió a marcar en Inter. Hoy el técnico recibirá a Cristian Pavón (ya habló con Fabricio Bustos, Maxi Meza, Enzo y Pablo Pérez, Franco Armani y Martínez) y el viernes viajará a Europa para la última gira de 15 días en la que verá a los futbolistas y definirá la lista. El lunes se encontrará con Agüero en Barcelona.

Sampaoli tiene diagramado comenzar los entrenamientos el 18 de mayo en Ezeiza con la mayor parte de los 23 jugadores que integrarán la nómina. A partir de ese día se irán sumando hasta completar la delegación antes de partir el 30 de mayo. La eliminación de Manchester City y de Barcelona de la Champions dejó a Federico Fazio y a Diego Perotti (Roma) como los únicos argentinos con chances de disputar la final del certamen el 26 de mayo en Kiev.

En las cuatro semanas que separan el inicio de las prácticas y el debut de la Argentina, el Kun deberá ponerse a punto. En ese lapso habrá dos amistosos: el 29 de mayo frente a Nicaragua en Buenos Aires y el 9 de junio ante Israel en Tel Aviv. ¿Será suficiente para que Agüero pise Moscú con sus afiladas piernas al 100 por ciento? El (poco) tiempo dirá.

Fuente: clarin.com