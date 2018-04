El Tigre busca continuar con la hegemonía boliviana sobre Argentina

Este miércoles The Strongest recibe a Atlético Tucumán por la tercera fecha del grupo C de Copa Conmebol Libertadores, en busca de una victoria que lo catapulte a seguir con chances de clasificación a la ronda de octavos de final, lo que además mantendría una hegemonía de más de 48 años en que los elencos nacionales no caen ante equipos rioplatenses en La Paz.

En 48 años se han disputado un total de 36 partidos entre clubes bolivianos y argentinos en la sede de Gobierno con un notable saldo a favor de los nuestros que no pierden desde el 1 de marzo de 1970, cuando Universitario de La Paz era superado por River Plate (2-0) por Copa Libertadores; desde entonces solo se han registrado empates, pero ninguna derrota más.

Los de Argentina lograron solo cinco victorias en esta ciudad: Boca Juniors le ganó a The Strongest el 14 de febrero 1965 (3-2), River Plate a 31 de octubre el 22 de marzo de 1967 (4-0), Racing Club le ganó a Bolívar un 5 de abril de 1967 (2-0), el mismo Boca doblegó a Bolívar el 22 de febrero de 1970 (3-2) y finalmente River a Universitario en 1970, todos estos cotejos por Libertadores.

Las contiendas contra argentinos comenzaron en 1965 y desde entonces se han registrado nueve empates y 22 victorias bolivianas. Los partidos corresponden a Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa Conmebol y la Recopa Sudamericana, también conocida como Copa de Ganadores.

Los equipos rioplatenses que visitaron La Paz son Lanús, River Plate, Vélez, Arsenal de Sarandí, Newell’s Old Boys, Quilmes, San Lorenzo, Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de La Plata y Atlanta; Atlético Tucumán engrosa la lista.

The Strongest disputó 11 partidos contra equipos argentinos: dos empates, una derrota y ocho triunfos; marcó 21 goles y le hicieron 10 tantos. Jugó 10 lances por Libertadores y una por Sudamericana.

Bolívar es el club con más participaciones internacionales, también el que más veces se enfrentó a cuadros rioplatenses como local, lo hizo en 20 oportunidades: seis empates, dos derrotas y 12 victorias; anotó 32 goles y su arco cayó 15 veces. Cuatro partidos por Sudamericana, una por Conmebol y los restantes 15 por Libertadores.

31 de octubre enfrentó dos veces a argentinos en La Paz por Libertadores: una conquista y un encuentro perdido; su delantera convirtió tres goles y le marcaron cuatro.

Universitario de La Paz también jugó dos veces: un empate y una caída; no logró anotar goles pero sufrió dos.

Mariscal Santa Cruz se midió solo en una oportunidad a elencos de Argentina: una victoria ante Atlanta por la Recopa Sudamericana de 1970 fue por 1-0.