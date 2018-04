El tira y afloja por el aumento salarial se centra en el 5%; hay rechazo de los obreros

Se espera una oferta oficial del Gobierno, pero la COB supone que las autoridades basarán su propuesta aumentando dos puntos a la inflación (que fue del 2,71%). Revelan que hubo fricción en el diálogo. Sectores obreros rechazan el porcentaje

Un posible incremento salarial del 5% al haber básico causó el inmediato rechazo de los sectores obreros, que esperan que este aumento sea de dos dígitos, justificado por la pérdida del valor adquisitivo y el incremento de los productos de la canasta familiar especialmente y no solo se mida la tasa de inflación, que llegó al 2,71% el 2017.

“Estimamos que en función a la inflación, (el Gobierno) nos va a plantear un 4% o 5%. En otras gestiones, el aumento salarial ha sido dos puntos sobre la tasa de inflación. Seguramente vamos a pedir que esa propuesta nos la justifiquen técnicamente. Pero es muy poco un 5%. Nosotros ratificamos nuestra propuesta”, explicó ayer el secretario ejecutivo de la Cental Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi.

El pasado 7 de abril, la COB entregó al presidente Evo Morales su pliego petitorio, donde solicitó un incremento del 10% al salario básico y un 15% al salario mínimo nacional.

Ayer, se quiso consultar al ministro de Economía, Mario Guillén, sobre la propuesta del Gobierno, pero se encontraba de viaje en el exterior.Desde el lunes, representantes de la entidad obrera y ocho ministros del Gobierno instalaron cuatro mesas de trabajo para considerar cada una de las peticiones.

Pugna en la mesa

Huarachi reconoció que el miércoles, la última vez que se reunió la Mesa Económica que trata el incremento salarial, hubo mucha tensión.

“Hubo una discusión agria y eso es normal. Pueden haber algunas posiciones encontradas y estar descontentos, pero la postura de la COB está en función a una resolución de un ampliado”, declaró Huarachi.

El ejecutivo de la Federación de Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, advirtió el miércoles que no tolerarán que se plantee que el incremento de la COB no es razonable ni que le echen la culpa a los trabajadores por falta de proyectos, por su pedido salarial.“No quisiera pensar que la reunión que se sostuvo con el empresariado haya influido contra el interés y el esfuerzo que se merecen los trabajadores con un incremento”, dijo enfático.

Más reacciones

En ese contexto, el dirigente de la Federación de Trabajadores en Salud de Santa Cruz, Robert Hurtado, dijo que el sector salud rechaza el 5% que propondría el Gobierno y le recordó a la máxima dirigencia de los trabajadores que un congreso orgánico acordó ya los porcentajes. José Miguel Abasto, ejecutivo del magisterio rural, afirmó que los maestros “de entrada rechazan” el incremento de un 5%, propuesta calificada como “un insulto”.A su vez, Sósimo Paniagua, hombre fuerte de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, remarcó que no van a aceptar los porcentajes que maneja el Poder Ejecutivo.“No puede ser que no quieran aceptar, parecen los empresarios que no están dispuestos a aumentar nuestro salario ni un uno por ciento”, lamentó Paniagua.

Los privados hablan

Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara de Exportadores, Logística y Promoción de Inversiones de Santa Cruz (Cadex), señaló que las empresas a las que representa no están en condiciones de asumir “ni un medio por ciento del incremento salarial” y propuso un pacto por la productividad y las exportaciones para hacer frente a futuros incrementos salariales.

Barriga presentó un estudio técnico, en el que participó la Universidad Gabriel René Moreno, en el que se indica que entre 2005 y 2017 el salario mínimo nacional tuvo un incremento de un 355%, mientras que en similar periodo la inflación sumó un 94%.Mientras que el costo laboral en 2010 era de un 31,4% en 2018, tomando en cuenta lo que pide la COB, y el mismo subió al 42,2%. “Como se ve, esta es una situación insostenible que no puede seguir, por lo que pediremos mantener una reunión con el presidente para entregarle el estudio y hacerle conocer nuestros problemas”, subrayó Barriga.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, reiteró que la mejora salarial no debe ser superior al 3% y que si el Ejecutivo opta por el método inversamente proporcional (mayor incremento a los que ganen menos), estarían de acuerdo.

Freddy Suárez, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), señaló que solo algunas empresas del agro podrán honrar el incremento salarial de esta gestión.

