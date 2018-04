El tuit de Sergio Ramos tras el Bayern-Real Madrid que arrasa en redes

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, calificó la victoria (1-2) de su equipo ante el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones como “el primer paso” para estar en la final de Kiev aunque advirtió que su equipo deberá “rematar” el resultado en el Santiago Bernabéu el próximo martes.

Tras el partido, Ramos ha compartido un mensaje en Twitter que tiene miles de compartidos en pocos minutos.

“Saber sufrir. Saber ganar. Ser del Real Madrid. Quedan 90 minutos”, ha escrito.

Saber sufrir.

Saber ganar.

Saber ser @realmadrid .

Quedan 90′.

Know how to suffer.

Know how to win.

Know how to be #RealMadrid.

90 minutes left.#HalaMadrid pic.twitter.com/aFo6ibPDM5

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 25 de abril de 2018