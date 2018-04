Entérate qué jugador se negó a ser citado por Jorge Sampaoli

Martín Liberman confirmó que un futbolista le hizo saber al cuerpo técnico que no tiene intención de jugar el Mundial.

Martín Liberman contó en Juego Sagrado que Ezequiel Garay fue tentado por el cuerpo técnico de la Selección Argentina para volver a ponerse la Albiceleste, pero que el defensor del Valencia se negó.

“Para Jorge Sampaoli, Garay no sólo estaría entre los 23 de la lista, sino que sería el central para acompañar a Nicolás Otamendi en la dupla defensiva”, disparó el conductor, y no se quedó ahí: “Creo que él debería explicar, ya que dijo que quería volver a la Selección, por qué le dijo que no a Lionel Scaloni”.

El ex jugador del Real Madrid y Newell´s, entre otros, está ausente desde 2015 y nunca se comunicó de manera oficial el porqué de la decisión de no volver a jugar para la Albiceleste.

