Exvocal Chuquimia: El TCP nos dio la razón sobre Delgado y Maldonado, ¿entonces qué hacemos?

El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), falló en favor de los disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS). El Estado debe pagarles por no permitirles postular a la Alcaldía de Cochabamba y Potosí el 2015.

La Paz, 24 de abril (Urgentebo).- La exvocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) , Dina Chuquimia, salió a responder la duda de quién debe resarcir los daños causados a los excandidatos Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, luego de que el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), fallara a favor de los disidentes del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La semana pasada Delgado dijo que debe ser el anterior Órgano Electoral y el actual ministro de Justicia y exprocurador del Estado, Héctor Arce, quienes deberían dar razón de cómo ahora el Estado deberá responder al fallo que establece un pago económico a ambos ciudadanos.

Chuquimia que fue parte del TSE junto a otros seis vocales, aseguró que no sólo la anterior Sala Plena de la cual formó parte debe responder por el daño económico al Estado, sino el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional ( TCP) que avaló la circular 071 emitida por la expresidenta del Órgano Electoral, Wilma Velasco, donde dice que: “ Los diputados y senadores de la gestión 2010-2015 no podrán ser candidatos a subgobernadores, asambleístas regionales, alcaldes, corregidores, ejecutivos seccionales y concejales, porque no cumplen con el requisito de residencia de dos años”.

“Se ha cumplido con lo que manda la Constitución respecto a esas candidaturas. Todas las instancias en territorio nacional nos dieron la razón (…) como el Tribunal Constitucional, máxima instancia. El Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución nos dio la razón, si esta instancia nos dio la razón ¿entonces qué hacemos?”, cuestionó Chuquimia en declaraciones al portal digital Urgentebo.com.

El 2015 la candidatura de Rebeca Delgado a la Alcaldía de Cochabamba y la de Eduardo Maldonado, a la alcaldía de Potosí fue impedida por la norma que emitió el TSE y validad por el TCP.

Además de Chuquimia, los vocales Fanny Rivas, Marco Ayala, Irineo Zuna, Wilfredo Ovando, Wilma Velasco y Ramiro Paredes emitieron la norma 071.