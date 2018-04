Farías, el virtual entrenador de la Selección Nacional

Sólo falta el anuncio oficial para que César Farías sea designado como entrenador “invitado” de la Selección Nacional en los amistosos que tendrá la Verde frente a sus similares de Estados Unidos y Corea del Sur. Pese a que el presidente de la FBF, César Salinas, aún no quiere confirmar el extremo, es un hecho que el venezolano cumplirá dualidad de funciones entre The Strongest y la selección para “salvar los compromisos ya adquiridos”.

“No hay nada oficial, el profesor Farías está ligado a The Strongest hasta fin de año. Por invitación puede venir por tres amistosos, él u otro profesional sin problema, pero por el momento es sólo una posibilidad, la prioridad que tiene Farías es The Strongest”, aseguró ayer Salinas en entrevista con el Panamericano Deportivo.

El flamante titular de la entidad federativa comentó que la próxima semana, entre miércoles y jueves, se realizará una reunión del comité ejecutivo de la federación en la que se hará la designación respectiva, ya que se tiene encima los amistosos que pactó la anterior dirigencia con Estados Unidos y Corea del Sur.

“A la otra semana hay que conversar y detallar varias cosas y tomar una decisión ya no más”, agregó.

A Salinas se le consultó si a estas alturas no era mejor definir un entrenador que comience el proceso de cara a la próxima Copa América de Brasil 2019 y el inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Catar 2022, el dirigente dijo: “Nosotros podríamos empezar el proceso la próxima semana con vistas al Mundial 2022, pero no podemos dejar de escuchar otras sugerencias. Para empezar un proceso hay que tener una planificación con una tarea sostenida y formar una línea de trabajo. No queremos equivocarnos y manejaremos un par de opciones y elegiremos lo que más convenga”.

LA PALABRA DEL DT CÉSAR FARÍAS

Entretanto el técnico Farías dijo el sábado por la noche que: “Respetaré la decisión que tome la dirigencia, sin perjudicar a The Strongest. Se que hasta enero no se pueden hacer cosas diferentes, aunque siento un gran orgullo que se me considere para el cargo y si me dan ese honor voy a trabajar duro. Tengo muy claro que hay un momento de crisis y emergencia”.

El presidente de The Strongest, Henry Salinas, dijo ayer a través de un comunicado que su club desmentía las especulaciones sobre la desvinculación de Farías.

EL DIAGNÓSTICO

Problemas institucionales. La FBF arrastra problemas de institucionalidad tras la salida de Carlos Chávez del cargo de presidente en julio de 2015 por actos de corrupción relacionados al caso FIFA Gate (2014)

Cuatro presidentes en tres años. Entre interinatos y dimisión, la FBF ha tenido cuatro presidentes en tres años: Marco Ortega (2015-2016); RolandoLópez (2016-2017); Marco Peredo (2017) y Carlos Ribera (2017-2018)

El fútbol está estancado. La evaluación del fútbol boliviano internamente es que está estancado y que hay una crisis económica y ética; además de problemas de racismo.

Puntos de vista diferentes. Hay diferentes puntos de vista, algunos dirigentes hablan de Catar 2022, mientras que entrenadores y personas del entorno futbolísticos creen que el foco debe estar en el Mundial de 2026.

El cambio es gradual. Se habla de que en el cambio generacional de la selección hay una gradualidad para que los más experimentados sean referentes para los nuevos dentro y fuera de la cancha.

Selección juega con temor a perder. El juicio sobre el equipo nacional es que no lucha con convencimiento, que juega con temor a perder y que debe inculcarse la ilusión de ganar.