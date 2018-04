Farías es optimista luego de la derrota de The Strongest

El entrenador está convencido que con tiempo se verá el Tigre que todos esperan. El venezolano indicó que la fortuna no acompañó a su equipo y que los números que maneja reflejan que The Strongest fue dominador absoluto.

El técnico de The Strongest, César Farías, afirmó que tiene gente para salir de este mal momento que atraviesa el cuadro atigrado, donde la noche de este miércoles cayó 2-1 ante Atlético Tucumán en condición de local.

“Tenemos gente para salir de este duro momento, ustedes vieron que dominamos en casi todo el partido, me siento tranquilo porque los jugadores respondieron y se entregaron al cien por ciento, no nos acompañó la suerte, pero es un factor que nosotros no podemos controlar”, manifestó Farías.

El técnico atigrado llevó las estadísticas del partido y señaló que no hay por donde perderse, para el venezolano, The Strongest merecía ganar por todo lo que se mostró dentro el campo de juego.

“Perder de esta manera, nos deja con un sabor amargo, me tome el tiempo de anotar los números que dejamos y es increíble como perdimos. Tuvimos el 73 por ciento del dominio del balón, generamos 500 pases en contra de 196, rematamos 34 veces, 18 dentro el área chica, el balón se estrelló varias veces dentro el arco, creo que se hizo los méritos para ganar”, indicó Farías.

Sobre los errores de Peñarrieta y Valverde, Farías expresó que un Tigre no mata a otro Tigre, para el entrenador todos son culpables para la derrota que sufrió The Strongest.

“Todos somos culpables, pero lo soy yo más que ellos, jamás voy a decir que perdimos por culpa de un jugador, estoy orgulloso de mis jugadores”, finalizó Farías.

The Strongest se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones del grupo C, con tres unidades en tres partidos jugados.

Fuente: diez.bo