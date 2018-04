FBF cumplirá contrato con Soria

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, aseguró que no le gusta cortar procesos, si es que no hay un motivo importante.

DIEZ

Claro y directo, así fue el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, César Salinas, al referirse a la continuidad de Mauricio Soria como director técnico de la selección nacional. “Él tiene un contrato y se tiene que cumplir”, dijo a Los Tiempos, tras reunirse con el profesional. También tuvo conversaciones con los funcionarios del edificio federativo, que está en Cochabamba.

Salinas indicó que escuchar al entrenador era importante para tener mayor conocimiento del trabajo que desarrolla. “No tengo que ratificar nada, pero sí tenía mucha importancia esta reunión para ver cómo estaba desarrollando su trabajo. Él nos ha hecho conocer todos los pormenores de su trabajo, las dificultades que tuvo con los anteriores dirigentes”, expresó el titular federativo, que fue electo hace unos días.

El dirigente recibió un informe de Soria y su cuerpo técnico, que será analizado en las siguientes horas, cuando se realice la reunión del Comité Ejecutivo. “Siempre dije que no me gusta quebrar procesos, salvo que haya algo que no me guste y eso (el análisis) se lo va a hacer en reunión de Comité Ejecutivo; la Federación no la manejo solo”, remarcó Salinas.

Sobre el supuesto deseo que existe de que César Farías –DT de The Strongest- asuma el mando del equipo nacional dijo que “solo pasa como un comentario más”. En las próximas horas sostendrá otra junta con los trabajadores de la FBF, ya que el martes tuvo un primer acercamiento para conocer en qué condiciones recibe la institución.

