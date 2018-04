Ferreira y su alejamiento del Gobierno: “La salud es lo más importante”

El exministro de Defensa Reymi Ferreira quien dejo el cargo por problemas de salud, fue entrevista en el programa Que no me pierda de la Red Uno. Ferreira indicó que está en proceso de recuperación de una dolencia que lo alejo del ejecutivo. Ademas señaló que es un poco desgastante seguir el ritmo del presidente Evo Morales, quien se levanta a las 5 de la mañana y no tiene ni domingos, ni feriados. En ese sentido, varios ministros se han alejado, por motivos de desgaste.

“Fue un honor haber servido al presidente, Evo Morales, se aprende mucho. Este año será intenso y el presidente no puede tener un jugador lesionado, y es así como me siento, por tanto la salud es lo primero, el presidente siempre lo ha dicho y estoy de acuerdo”.

Ferreira dijo que el Ministerio de Defensa, no es de escritorio, que se tenía que trasladar a por lo menos a cuatro lugares diferentes en el país, por tanto eso fue desgastandolo.

“Estamos recuperándonos de nuestras dolencias y nos estamos dedicando por ahora a la docencia. Lo que no te mata te fortalece y que valorar más a la familia en estos casos”., dijo Ferreira.

